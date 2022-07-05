蘆洲男替友扛3萬元賭債反悔　不敵美人計！遭5煞持槍擄走

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名男子因幫朋友允諾償還打麻將輸錢的3萬元，後來置之不理，債主登門討債起口角，當場遭5人持槍擄上車帶走，警方獲報趕抵，現場僅留下1名雙方共同女性友人，警方2小時後在樹林區攔截到涉案車輛，逮捕5人，起獲槍、毒，經查女子也是共犯之一，訊後依法送辦。

▲警方攔截逮捕5犯嫌。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，26日下午4時許，29歲黃姓男子因日前朋友打麻將輸錢，欠下3萬元債務，黃男挺朋友，發豪語要幫償還，事後卻不認。於是債主22歲蔡姓男子，找來4名友人，在黃男蘆洲中原路住家埋伏，找來共同朋友25歲林女誘他出門。

▼蘆洲黃男被強押上車擄走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蔡男見黃男走出，與4友人一湧而上，要求黃男將3萬元債款交出，黃男當場翻臉，雙方起口角衝突，蔡男拿出預藏的改造手槍恐嚇他，當場將黃男強行擄走塞進車內驅車離開，民眾目擊後，立即報警。

▼警方攔截逮捕5犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方趕抵現場，林女還留在現場，向警方表示她是黃男朋友，見他被人擄走，警方不敢大意，立即根據車牌進行攔截圍捕；經2小時後，成功在樹林區民和街發現犯案車輛。

蔡男等人發現警方攔截不願就範，直接開車衝撞拒停，最後警方強勢執法將5人當場壓制逮捕，起獲改造手槍、子彈13顆、3包毒咖啡及安非他命等物，後續調查，林女根本是共犯，涉嫌引誘黃男外出，警方後續找到他，幸好僅受到輕傷，警訊後依毒品、槍砲、妨害自由、妨害秩序等罪，將6人移送新北地檢偵辦。

▲▼警方起獲改造手槍及毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）