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南投縣推「無塑日月潭」　當不塑之客抽iPad和掃地機器人

▲「無塑日月潭」垃圾減量抽獎活動即日起舉辦至8月底。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「無塑日月潭」垃圾減量抽獎活動即日起舉辦至8月底。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與全縣通過「綠色產業」認證的42家業者合作，辦理「無塑日月潭‧一起當個不塑之客」掃碼登錄線上抽獎活動：消費者自備環保餐具消費即可享折扣抽大獎，活動時間自即日起至8月31日止，鼓勵民眾一起參與，於日常生活中落實綠色消費理念、減少對環境的衝擊影響。

縣府秘書長洪瑞智與環保局長李易書於22日在日月潭伊達邵碼頭召開記者會，說明這次活動的內容和參與方式，並進行啟動儀式；環保署回收基金會執行秘書王嶽斌、縣議員王秋淑、陳宜君、黃世芳、張永輝、魚池鄉長劉啟帆，以及參與的商家旅店代表都到場參與和支持，並到商店實際體驗用環保杯買飲料折5元的優惠。

洪瑞智表示，南投縣為觀光大縣、遊客多，但也帶來許多垃圾，除透過推廣縣內及日月潭地區旅宿業、餐飲業等參加綠色產業認證活動，協助觀光產業導入資源回收、源頭減量模式落實節能與環保永續消費之環保理念，以有效減少垃圾量，降低分類不確實之情形，提升南投縣觀光產業整體資源回收成效。

▲「無塑日月潭」垃圾減量抽獎活動即日起舉辦至8月底。（圖／南投縣政府提供）

李易書指出，縣府特別輔導全縣及日月潭地區共計42家業者通過綠色產業認證，提供消費者自備環保杯（餐具）等優惠措施，並輔導餐飲業者設置重複性餐具清洗設備，以減少一次性餐具使用，預估可減少使用5萬個飲料杯；另也推動「減量、重複使用、回收」、在日月潭地區設置二手袋回收取用站，供民眾索取使用，達到減塑及垃圾減量的目的。

李易書提醒，凡於活動期間至全縣111年度綠色產業認證績優商店消費，並且自備環保（杯、餐具、盒、袋），或是入住旅宿環保房（不提供備品）等綠色消費行為，掃描店家活動條碼進行登錄，就可獲得抽獎資格，獎品有ipad、掃地機器人、炸烤箱等家電大獎。

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