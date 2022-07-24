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尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

女乘客分享搭捷運時的「災難經驗」，引發不少網友共鳴。（圖／達志影像）

▲女乘客分享搭捷運時的「災難經驗」，引發不少網友共鳴。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT

捷運是許多通勤族重要的交通工具，但有些乘客不經意的「NG行為」，可能會讓其他人大翻白眼。一名女網友就抱怨在捷運上遇到「尖峰時間災難」，貼文一出立刻引起網友共鳴，紛紛喊「+1」直呼真的超討厭。

原Po在網路論壇「Dcard」發文表示「可不可以不要再靠在捷運桿子上」，直呼真的不懂為什麼有些乘客要整個人靠在車廂內的桿子上？害她握著桿子的手常常被擠壓到，尤其現在天氣炎熱，「你那熱呼濕透的背直接貼在我手上，完全是最大的災難」。

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原Po也直言，「不要再給我靠在桿子上，有手就好好抓吊環」。文章一出，立刻引發不少網友共鳴，「離峰時段就算了，明明一堆人都沒地方抓了，還硬要靠是怎樣」、「通常是尖峰時間沒位坐的時候，我也遇過，明明不只我還有其他人抓桿子，但就是會有人整個貼上來，真的不懂耶」。

不過也有網友認為：「妳好笑欸，那根就是拿來靠的啊，不然拿來抓嗎？」對此，原Po也更新回應，強調自己的重點是「我的手都還放在上面就貼上來，要不是他碰到我的手，我根本不想管桿子是不是拿來靠的」、「我覺得這些人的反應應該是感覺到背後有手，會下意識彈開，而不是像我遇到的人緊緊貼在桿子上，我還要很用力才能抽出來。」

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