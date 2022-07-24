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屏東萬丹之友會成立　蘇清泉：萬丹都市計劃通盤檢討撼動鄉親

▲國民黨屏東縣長參選人蘇清泉萬丹之友會24日成立 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲國民黨屏東縣長參選人蘇清泉萬丹之友會24日成立 ，羅智強(右)南下力挺。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉萬丹之友會今(24)日在萬丹鄉大憲街成立，縣議會議長周典論、前立委王進士、縣議員鄭張常敏、李香蘭、李世淦、縣議員參選人洪宗騏、無黨籍萬丹鄉長參選人李建霖等地方人士超過1200人參加，其中台北市前議羅智強也南下助陣，現場「蘇清泉凍選」聲不斷，場面相當熱絡。

蘇清泉萬丹之友會會長林政德表示，蘇清泉於2018年蘇清泉就來拜訪他，當時下著雨，蘇清泉僅戴著一頂斗笠、被雨淋濕了進來，第一目看到蘇清泉這種鄉下人作風，讓他感到既親切又感動，告訴蘇清泉，下次(2022年)如果要再出來參選，他一定力挺，3年多來，看到蘇清泉是一個有情有義、真心關心屏東建設發展的人，值得支持，他實踐當初的承諾，成立萬丹之友會，今天的成立大會，他沒有動員，前來參與的民眾超乎預期，讓他很感動，也看到鄉親想要改變屏東的心意。

▲國民黨屏東縣長參選人蘇清泉萬丹之友會24日成立 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲國民黨屏東縣長參選人蘇清泉萬丹之友會24日成立 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

羅智強昨(23)日在高雄市為國民黨高雄市長參選人柯志恩，今天一早趕到萬丹鄉為蘇清泉站台；羅智強表示，「2014年，我遭遇『頂新門神』的風暴兩袖清風，一介不取的我，被抹黑成十惡不赦的貪官污吏，我遠走美國哈佛大學訪問學人一年，離開一切的流言紛擾，當我回台灣，想要重新站起來，可是頂著『頂新門神』的臭名，許多昔日的朋友，對我避之唯恐不及，我在台灣幾乎無路可走，我決定從屏東出發；蘇清泉不懼流言，為我辦了一場演講，讓我可以跟屏東的鄉親宣揚理念事後我問院長，你不怕『頂新門神』連累你的名聲嗎？院長就笑一笑說『我相信你的為人，我知道你是被抹黑的，媒體輿論，對你並不公道！』大家常常聽見『人情冷暖』四個字，但沒有親自走過低谷的人，很難體會『冷』時的蕭瑟以及得到扶持，那股從內心深處蘊出的暖流」；蘇清泉就是這麼一位有情有義的人，當我決定當2022的『配角』，第一個選輔選的是蘇清泉院長。「我相信他絕對是一位最棒的屏東縣長，屏東需要一位正直、正派，而且溫暖有愛心的一個好縣長，蘇清泉值得大家支持」，值得屏東縣鄉親放心、全力支持。

蘇清泉表示，看到現場湧入這麼多支持者，其中不少青年朋友，感受到鄉親們渴望改變的期望，心裡相當感動；萬丹鄉都市計畫已30多年來未通盤檢討，萬丹鄉東邊、西邊、南邊都是台糖土地，北邊與屏東市相連接，發展因此受到限制；一旦他當選縣長，3個月內，一定協助萬丹鄉進行都市計畫通盤檢討，利用台糖土地，引進零汙染的高科技產業前來設廠，提高鄉親就業率及收入，讓萬丹經濟繁榮發展，一日千里。

萬丹鄉親獲悉蘇清泉提供萬丹都市計劃通盤檢討訊息後，在社群媒體發言，終於有人重視萬丹的未來發展了，非常感動，值得大家來支持。

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