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大陸 大陸焦點 特派現場

美英認了！關注中國情報「超過反恐」　中駐英使館：編造威脅論

▲▼中英關係。（圖／CFP）

▲美英情報單位把中國視為關注對象「超過反恐」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國科羅拉多州舉行「阿斯本安全論壇」剛落幕，美英國安情報單位官員指出，「中國已成為美英情報機構主要關注對象」，其重要性「已超過反恐」，並且也就台灣問題進行討論。對此，中使館發言人今（24日）在官網最新聲明斥責，美英情報部門近來一再編造「中國威脅論，惡意誹謗中國、粗暴干涉中國內政，我們對此堅決反對、予以強烈譴責。」

使館發言人指出，中國堅持走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，始終是維護世界和平、促進共同發展的堅定力量。

他說，反觀美英等少數國家，他們任意對其他國家進行滲透、顛覆和侵略，在國際上製造對立對抗，給世界很多地方帶來混亂和禍害。孰是孰非，世界早有公論。

談到台灣問題，使館發言人稱，至於台灣是中國領土不可分割的一部分。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意誌，是任何人都阻擋不了的歷史大勢。我們將以最大的誠意、盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景，同時我們堅定維護國家主權、安全和領土完整，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

最後，使館發言人說，「我們敦促美英情報部門糾正錯誤，好好反思自身問題，停止誣蔑中國、誤導公眾。」

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