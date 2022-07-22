林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

記者蔡怡萍／綜合報導

藝人林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路時，車輛因不明原因偏移自撞分隔島，車子頓時陷入火海，半台車燒到面目全非，附近工人與路過民眾見狀合力將副駕駛座輕傷的6歲兒救出，林志穎被救出時滿臉是血、表情痛苦，緊急送往林口長庚醫院救治。而第一時間有對向車輛剛好經過，行車紀錄器將撞擊瞬間錄了下來，駕駛被嚇到脫口而出「夭壽啊」，但隨後就緊急下車協助救人，影片一出大批網友也直呼救人車主「好人一生平安」。

▲藝人林志穎開特斯拉自撞分隔島起火，對向行車記錄器畫面曝。（圖／網友燒聲授權）



從《爆料公社》提供的行車紀錄器看到，由林志穎駕駛的白色特斯拉從對向車道駛來，車速並不算快，但卻偏離車道、直直往汽機車分隔島中間燈桿撞上，力道之大引擎蓋被撞掀彈開，整部車大力晃動後卡在分隔島上，目擊過程的男駕駛見狀也嚇得聲音都破了大喊「唉唷、Ｘ邀、夭壽啊」，慌忙把車停放在路邊，雖然緊張但也連忙下車前往救人。

提供這段行車紀錄器的民眾暱稱自己為「燒聲」，他表示自己是林志穎對向的車子，看到有人自撞就先衝過去，因為不知道怎麼開特斯拉的車門，是孩子自己開車門，他再把孩子抱出來，然後再繞去駕駛座，想要拉林志穎，但因為林的腳已經卡住了，後面來了幾個工人（包含一個機車騎士）一起幫忙把人拉出來，然後救護車來了就馬上離開，他還表示「他不在乎傷者是誰，把人救出來比較重要」。

▲林志穎駕駛特斯拉自撞分隔島，對向目擊駕駛急忙下車救人。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

畫面一出，下方網友刷一排「好人一生平安」，還笑稱「祝福這位好人燒聲成為天籟美聲，之後唱歌都餘音繞樑」，「如果沒有人幫忙的話，真的會GG，所以當時幫忙的人真的是功德無量」、「出門遇貴人，感謝有你」、「這種人會有滿滿的福報，第一時間立即停車救援，而不是急著Po網」。

林志穎傳出一度受困車內、痛到無法言語，被熱心民眾拉出車外時頭部有外傷、顏面挫傷、上衣被染成紅色，經緊急送往林口長庚後，初步確認生命徵象穩定，沒有生命危險，保險起見仍進行頭部斷層掃描，目前仍在等待報告，只要頭部傷勢不嚴重，其他外傷都問題不大。