克服障礙力爭上游！花蓮高中生黃安跑出2金牌　榮獲總統教育獎

▲花蓮化仁國中黃安同學獲得「2022年總統教育獎」殊榮，受縣長徐榛蔚接見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮化仁國中黃安同學獲得「2022年總統教育獎」殊榮，22日在校長梁仲志等人的陪同下受縣長徐榛蔚接見，徐榛蔚感佩黃安克服生理上的限制，樂觀進取的學習精神為同儕榜樣，更勉勵他以順處逆，發揮積極面，並持續奮發向上。

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▲▼徐榛蔚親自頒贈獎狀鼓勵表揚。

黃安同學父母雖離異，母親扛起家中經濟重擔，獨力撫養五個小孩，身為家中長子的黃安，承擔起照顧年幼弟妹的責任，仍堅毅意志努力生活。他在面對艱難的環境，始終樂觀，力爭上游，出類拔萃，具表率作用，給予點燃未來的教育希望。

化仁國中校長梁仲志指出，黃安同學年幼時因突如其來的意外，導致其左眼視力及左耳聽力受損，迄今仍視野模糊。國小時，田徑教練發現黃安的田徑天分，開啟黃安的田徑生涯，雖視力受損及身材矮小讓黃安在田徑場上變成巨大的挑戰，幸有媽媽的支持與教練的鼓勵，讓他得以繼續堅持下去。

黃安不因自身身體侷限個人發展，積極投入田徑練習，去年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會中，跑出國中男生組800公尺、1500公尺雙料金牌的佳績。

無畏家庭困境力爭上游，在田徑表現中挑戰自我並出類拔萃，黃安於逆境中展現堅強的意志與毅力，足堪表率。