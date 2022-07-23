中重症+171「增5例MIS-C」2歲女童插管治療中！兒童重症累計115例

▲指揮中心公布7/23本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增171例本土中重症個案，其中有5例兒童重症，都是MIS-C，都無慢性病，分別是2男3女，年齡介於1-10歲，其中有1例2歲女童仍插管治療中。目前兒童重症共115例，有51例是MIS-C。

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▲指揮中心公布7/23中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

發言人莊人祥說明，第一例是1歲男童，6/16快篩陽性確診，7/11發燒，7/13手腳出疹、食慾下降到急診，疑似MIS-C住院，心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大，7/16症狀持續，轉到加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，已在7/22出院。

第二例是2歲女童，5/16PCR陽性確診，7/14發燒到診所就醫，7/16再度因為發燒到醫院門診，當日入住兒童病房，後四天有發燒、尿量減少、凝血功能異常，醫院開立類固醇，升壓劑治療，7/19意識昏睡、低血壓轉院至醫學中心的兒童加護病房，目前持續插管接呼吸器治療中。

第三例是4歲女童，5/3PCR陽性確診，6/4發燒，6/6全身紅疹，6/7紅眼、食慾下降，6/8就醫疑似MIS-C轉急診，因血壓偏低收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉已出院。

第四例是5歲女童，6/22快篩陽性確診，7/13發燒，7/14嘔吐活力下降送急診，疑似MIS-C住院，住院後發燒持續，出現結膜炎、皮疹和草莓舌等症狀，7/16因血壓不穩轉加護病房，使用免疫球蛋白等藥物治療，病況改善在7/18轉到一般病房 ，目前仍在一般病房觀察。

第五例是10歲男童，5/23確診，7/14起發燒，7/15食慾下降、腹痛、腹脹和乾咳，7/17到急診，檢查發現有草莓舌、全身皮疹、凝血功能異常，疑似MIS-C住院，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。

根據統計，目前兒童重症共115例，包括腦炎24例，肺炎19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，MIS-C 51例，共病3例，其中24例死亡。