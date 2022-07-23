天問一號發射滿兩年　傳回「火衛一」清晰影像

▲天問一號傳回的「火衛一」影像。（圖／翻攝中國航天科技集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「天問一號」火星探測器已發射兩周年，中國航天科技集團23日公布了天問一號環繞器所拍攝到的火星衛星「火衛一」（Phobos）清晰影像。

中國航天科技集團八院表示，近期，天問一號運行團隊抓住環繞器與火衛一距離較近的時機，利用高分辨率相機對火衛一成像，獲得了「滿月」狀態的清晰影像，這也是中國首次拍攝到火衛一全身照。

火星有「火衛一」、「火衛二」兩顆天然衛星，火衛一是其中體積較大的，其大小約27公里長、22公里寬、18公里高，外形不規則、沒有大氣，運行在距離火星表面約6000公里的環火軌道，是太陽系中距離主星最近的一顆衛星。

從照片中可以發現，火衛一是一個形狀不規則的小天體，呈馬鈴薯狀，圖左上部可見表面分布的條紋，可能是撞擊過程影響所形成的，圖右上部有一處明顯的撞擊坑，直徑約2公里，名為厄皮克（Öpik）撞擊坑。

對於火衛一的起源，科學界存在爭議，有些科學家認為，火衛一可能是一顆被火星引力捕獲的小行星。由於火衛一的特殊性，美國、俄羅斯、日本等國均實施或提出過火衛一探測任務，其中，日本瞄準火衛一取樣返回目標，正在開展探測器的研製工作。