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新莊地藏庵遶境將展開　百名陣頭簽自律公約：零鬥毆+少鞭炮

▲▼新莊地藏庵遶境，分局邀百位陣頭代表簽署自律公約，要做到零鬥毆與少鞭炮低污染 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊地藏庵遶境，分局邀百位陣頭代表簽署自律公約 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區地藏庵將舉辦為期2天的遶境祈福活動。轄區新莊分局有鑒於其他縣市遶境發生搶轎、鬥毆事件，特邀請市政府相關單位、宮廟代表及百名陣頭代表參與座談會，並簽署自律6公約，守護新莊宮廟文化。

26日晚間7點，新莊警分局在地藏庵活動中心舉辦「遶境座談會」，針對29、30日地藏庵遶境活動，邀請58家宮廟及百位陣頭代表、三條遶境路線的爐主、副爐主、頭家參與，新北市政府民政局、環保局、消防局、新莊區公所也受邀參加，表達市府相關局處對廟會文化的重視。

▼新莊分局長林溫柔開座談會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊地藏庵遶境，分局邀百位陣頭代表簽署自律公約，要做到零鬥毆與少鞭炮低污染 。（圖／記者陳以昇翻攝）

為了兼顧信眾參拜、防疫政策及維護遶境秩序，新莊警分局與新莊地藏庵主委協調，有別往年各地陣頭、參拜信眾隨性參與，今年欲參加遶境的宮廟陣頭團體須先向地藏庵提出申請，經廟方同意後，提供官方服飾衣帽，以利廟方及警方辨識，若發現有未經廟方同意陣頭趁隙闖入遶境隊伍，將予以勸導離場。

新莊地藏庵主委張永寬表示，今年仍區分為新莊、中港、頭前三條遶境路線，但僅開放各路線的爐主、副爐主、10位頭家可設紅壇接駕，以避免影響各地進香隊伍遶境的速度及秩序。新莊警分局為維護行人安全、確保車流順暢，屆時遶境路線將配合民力實施交通疏導管制。

有鑒於其他縣市遶境時發生搶轎、鬥毆事件，新北市警察局長黃宗仁表示，遶境嚴禁黑道幫派介入，對於滋事者將以優勢警力與強制力將其逮捕，警方捍衛治安秩序的決心堅定，對於挑戰者將通通繩之以法，決不寬貸。

此次推動「優質宮廟文化行動公約」的目的，就是希望減少民怨，提升廟會文化，以「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言，共同守護優質宮廟文化。

▼新北市政府推動「優質宮廟文化行動公約」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市政府推動「優質宮廟文化行動公約」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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