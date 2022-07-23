49死太魯閣號慘案辯論終結！檢方斥李義祥擺爛　全案11／11宣判

▲30名罹難者家屬身穿著黑衣、手持象徵思念的桔梗花蒞庭。（圖／記者柯政請翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年4月工2日台鐵太魯閣號翻車事故，造成49人死亡、逾200人輕重傷，最小罹難者只有4歲，事故發生震驚全台，全案李義祥、華文好2名主嫌被依涉過失致死等罪起訴，花蓮地方法院22日辯論終結，罹難家屬帶著49支象徵罹難者的白色洋桔梗出席，一致主張變更殺人罪嚴辦，審判長梁昭銘諭知全案將於今年11月11日宣判。

花蓮地檢署調查台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，將包商李義祥、外籍移工華文好及台鐵主辦工程司潘堂益、中棪工程顧問郭國振、聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財等6人起訴。

另一方面，事故發生後，13名罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體，法院22日開庭時，近30名家屬身著黑衣手持白色桔梗一同出席，團體發言人王薇君說：「白色洋桔梗是太魯閣的眼淚代表花，意指永恆的愛，家屬們將洋桔梗放在左胸，希望將罹難者帶進法庭，讓制度可以往前推進，為他們爭取最後的公義。」

▲▼庭審結束後李義祥遭罹難者家屬追駡，在家人及法警戒護下快步離去。

庭審中罹難者家屬透過律師當庭播放49名死者照片，透過照片陳述家屬心中想說的話，希望能透過最後一次審理程序庭講說家屬心中的遺憾與悲痛，更希望相關單位能深刻檢討，別讓任何一位民眾再度搭上死亡列車。庭中，李義祥向罹難者家屬道歉，「對不起受難者、被害者，誠心向你們道歉，對不起」。

不過被起訴過失致死等8項罪名的李義祥否認肇事逃逸罪，堅稱事發後一直都在工地現場，其餘認罪；華文好被起訴3項罪名，辯護律師邱劭璞辯稱華文好現場行為與結果沒有因果關係，全盤否認犯行。

罹難者家屬委任律師陳孟秀說，本月針對工地監造及台鐵4名監管人員的庭訊，全都否認犯罪撇清罪責，似乎在這場重大意外都沒人該負責，看在家屬眼裏備感痛心；主嫌李義祥承認犯有過失致死責任，但他事故後毫無作為，應朝向不作為之故意殺人罪方向審理。

花蓮地檢署檢察官林于湄指出，李義祥連假期間違法施工，明知吊卡大貨車電瓶故障，仍堅持開進工地，從車輛熄火卡在邊坡至掉落鐵軌後，李義祥從頭到尾都沒有主動通報搜救單位，甚至在案發後先驅趕工人離開現場，避免違法施工被發現；審理期間態度擺爛，沒有真心道歉。

林于湄指出，以吊卡大貨車行車紀錄器畫面，若沒有華文好協助開怪手、在一旁協助拉車過程，李義祥無法獨自完成拉車行為，證明2人行為與車輛掉落鐵軌的結果有相當因果關係。

罹難者家屬委任律師陳孟秀說，本月針對工地監造及台鐵4名監管人員的庭訊，都異口同聲否認犯罪，極力撇清相關罪責，似乎在這場重大意外都沒人該負責，這讓罹難者家屬備感痛心；主嫌李義祥承認犯有過失致死責任，但他事故後毫無作為，應朝向不作為之故意殺人罪方向審理。

事故發生後，13名罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體，發言人王薇君說，白色洋桔梗是太魯閣的眼淚代表花，意指「永恆的愛」，家屬們將洋桔梗放在左胸，希望將罹難者帶進法庭，讓制度可以往前推進，為他們爭取最後的公義。

台鐵太魯閣事故案刑事部分22日今天辯論終結，審判長諭知11月11日上午9時30分宣判。民事部分下月進入審理程序。

庭審結束後，憤怒的罹難者家屬，在法庭外追罵李義祥及越籍移工華文好，有家屬甚至作勢要衝上前追打2人而被法警攔下，李義祥在自己家人保護下快步離開。

▲▼408次太魯閣號出軌事件，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）