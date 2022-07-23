女上司逼人夫玩變態性遊戲！病妻知情也無視　他為錢忍辱快崩潰

▲一名人夫遭女上司逼上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

英國一名男子向《每日星報》（Daily Star）專欄投書表示，他的變態女上司不斷以這份工作當作威脅，強迫和他發生性關係，而他為了照顧生病的妻子及家人，只能忍辱滿足上司需求，導致心理狀況瀕臨崩潰。

該名男子指出，他除了有巨額的貸款要償還，還要給爸媽、兄弟錢，更要照顧生病的妻子，因此上司清楚這份工作對他的重要性，竟不斷以要找更年輕、更低薪的人取代來威脅，要和他發生性關係，「每當我要求加薪時，她都會預訂飯店房間，然後我會帶著酒出現並向她求愛」。

該男表示，過程中他必須不斷稱讚上司，說自己很感激能成為她的員工，還要列出所有她的優點，甚至有時被要求跪在地上，或要他進行全身按摩、口交及變態羞辱的性遊戲。

該男提到，他曾對上司的自信和權勢感到欽佩，這才發現她只是悲傷孤獨、控制慾強烈的人，有次還因為高潮而哭泣，生病的妻子知情後，也默不吭聲裝作沒事，讓他相當厭倦自己的軟弱。

專欄作家Just Jane則勸該男應明確地拒絕上司，才能從這種處境脫離，或可向律師、就業諮詢管道求助，更要向妻子說明，自己對於現況有多麼無奈和抱歉。