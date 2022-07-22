16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球今下午抵台　穿台灣國旗Ｔ恤比讚

▲16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄，今下午飛抵台灣松山機場。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

擁有英國、比利時雙重國籍的19歲少女薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford），今年1月寫下獨駕飛機環繞全球史上最年輕女性紀錄，她16歲弟弟麥克（Mack Rutherford）也追隨姐姐腳步，挑戰最年輕獨駕飛機環球紀錄，麥克今(7/22)下午飛抵松山機場，航空站及飛特立贈送有中華民國國旗T恤及珍奶歡迎麥克來台。

19歲的薩拉．羅瑟福德2021年8/18從比利時啟程，費時5個月飛越5大洲，途中曾降落台灣過夜，更對台灣珍珠奶茶感到驚艷，2022年1/20返抵出發地比利時，成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性，而她16歲的弟弟麥克也向姐姐看齊，今年3月從保加利亞出發，獨自駕駛鯊魚超輕型機打算環繞地球一圈，要刷新最年輕獨駕飛行環球紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥克今從菲律賓飛往台灣，下午1時59分抵達松山機場，將由飛特立航空代理相關作業，離開航空站後直奔桃園喜來登飯店，在台灣過一夜後，預計明天上午8時繼續出發飛往韓國首爾仁川。

▲▼16歲麥克（Mack Rutherford）今下午飛抵台灣松山機場，與姊姊人形立牌合照。（圖／民航局提供）

民航局松山機場今也準備麥克姊姊薩拉．羅瑟福德人形立牌，並致贈有中華民國國旗的T恤，上面寫著Welcome to Taiwan(歡迎來台灣)，麥克也穿上該T恤雙手比讚，並與姊姊人形立牌合照。

▲民航局贈送麥克衣服上圖樣有中華民國國旗。（圖／民航局提供）

飛特立航空及航空站也準備了最有台灣味的歡迎禮物—珍珠奶茶給麥克品嚐，不過因中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，麥克無法馬上拿下口罩品嚐，將帶到旅館享用。

據悉，明天上午麥克飛離台灣時，松機工作人員也將為他獻上最有台灣味的祝福—綠色乖乖，期許他一路飛行平安，完成環球飛行的壯舉。

▼16少年挑戰最年輕獨駕機環球今下午抵台，由飛特立航空代理。（圖／飛特立航空提供）