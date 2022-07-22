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新任基隆市警察局長張樹德上任　林右昌勉持續維護治安交通任務

▲新任基隆市警察局長張樹德 林右昌勉維護地方治安交通任務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新任基隆市警察局長張樹德（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（22日）舉行新卸任局長交接典禮，由警政署副署長劉柏良監交，市長林右昌肯定卸任局長劉耀欽任內貢獻，期勉新任局長張樹德在歷任局長奠基下，落實執行年底九合一選舉查察賄選，持續維護地方治安交通、毒品打擊與不法電玩取締工作。

林右昌在出席交接儀式後指出，劉耀欽局長在基隆任職期間，各項治安工作及打擊犯罪等都做得非常好，更是發揮交通專才，處理大武崙地區塞車問題及佔據公共空間廢棄汽機車，在本市辦理城市博覽會期間，相關安全維護暨交通疏導工作，更是親自督軍，獲得市民肯定，各項成績有目共睹。

▲新任基隆市警察局長張樹德 林右昌勉維護地方治安交通任務。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌期勉張樹德新任局長，同時提示4點重點工作，包括地方治安、持續推動交通執法、打擊毒品犯罪及強化取締賭博電玩。尤其，今年底九合一選舉選務工作，務必順利圓滿完成，落實執行查察賄選是接下來幾個月的重點工作，維護選舉公平性，期許在最短時間拿出成績。

新任基隆市局長張樹德，中央警察大學刑事警察學系48期畢業，中正大學戰略與國際關係研究所碩士，歷任臺南市警察局保安科長、分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、警政署保安組組長、嘉義市警察局長、臺南市警察局主任秘書及副局長等職，內外勤職務歷練完整。

▲新任基隆市警察局長張樹德 林右昌勉維護地方治安交通任務。（圖／記者郭世賢翻攝）

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