全聯打造「中元宇宙」！紅衣女子、水鬼再登場　 3000商品下殺

▲全聯2022中元節廣告，人氣鬼怪紅衣女子、水鬼、魔神仔再度登場。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯每年中元節廣告都成為話題，繼2020年「人鬼世紀對談」後，今年再度讓紅衣女子、水鬼、魔神仔登場，帶民眾認識中元節文化，像是開龕門、豎燈篙、搶孤、同歸所等祭典習俗。而中元檔期今（22）日起正式展開，祭出超過3000款商品挑戰最低價，線上購同享破盤5折起等優惠。

▲全聯「中元感恩月」7/22起正式展開，祭出超過3000款商品挑戰最低價。（圖／業者提供）



為搶攻中元普度商機，全聯今年再度整合線上線下資源，祭出多項超有感回饋，包括在指定日期（7/23-7/24、7/30-7/31、8/6-8/11）這10天消費，使用PX Pay儲值金全額支付單筆消費滿額，並搭配PX Pay滿月紅利累計，不論線上或線下，滿額最高回饋都超過11%福利點；另活動前三週週末，購買日用品單筆每滿499元，還能現折50元（PXGo!回饋500福利點），合併計算等於最高回饋約21%。

而實體門市推出4大好禮，分別為「福利卡友買聯華、泰山、味丹/品冠、樂事/多力多滋/奇多/話匣子、億滋等同品牌商品，單筆每滿500元福利點5倍送」、「單筆每滿800元，共贈8枚思威克印花」、「福利卡友單筆每滿500元，登錄抽SMEG兩片式烤麵包機」、「福利卡友買福利熊授權商品單筆每滿100元，登錄抽天際航空熱氣球自由飛7組或福利熊紀念悠遊卡100張」等。

「PXGo!全聯線上購」同享破盤5折起，尤其分批取貨和箱購主推整組買多件，搭配7/22～8/4推出「中元店門開，有省快BUY」活動，期間週末六日PX Pay儲值金支付滿千送千福利點，相比實體門市800點，額外加碼200點，線上買更加划算。另外購買「中元爆殺專區」分批取貨商品，早鳥取貨再贈100福利點，平日也有單筆消費滿518元加贈9折券。

今年「全聯小時達」也正式參戰中元檔期，7/22～8/18期間，不僅與實體門市同樣祭出商品挑戰最低價，還推出4大獨家專屬活動，消費者最高可獲得「660元折價券」，包含全站滿千折200元、週末滿千贈千點、中元爆殺專區滿額最高折80元、中元好物銅板加價購等，甚至連普度必備的金紙、線香都能免出門直接送到家。

▲全聯今年中元節廣告，讓人氣鬼怪談中元節文化，紅衣女子談「同歸所」。（圖／業者提供）

另外，全聯每年中元節廣告都成為話題，2020年透過一場「人鬼世紀對談」，成功打破人們對鬼怪的恐懼，從「加好友」開始重新認識、理解彼此，進而主動參與普度。然而隨著時代演變，越來越少人知道習俗背後蘊藏的典故和價值觀，甚至許多傳統供品及工藝面臨失傳危機，全聯以身為本土企業，懷抱著維護臺灣傳統文化的心意，期望能在中元的歷史底蘊下融入當代的新意與創意。

▲水鬼談「搶孤」。（圖／業者提供）

因此，2022年特別再透過紅衣女子、水鬼、魔神仔等人氣鬼怪，繼續帶民眾認識「中元文化之美」，包含豎燈篙、搶孤、開龕門、同歸所等祭典與習俗，藉此傳遞「#謝謝你一直在」，感謝為中元付出的每一個人。

▲▼全聯今年中元節廣告，讓人氣鬼怪紅衣女子、水鬼、魔神仔等談中元節文化。（圖／業者提供）

此外看好近幾年「元宇宙」話題正夯，不過全聯表示，這概念在中元世界裡早就不稀奇了，像是燒紙錢是最早的虛擬貨幣，放水燈就是雲端普度邀請函等。今年特別打造了第一個虛擬「中元宇宙」，邀請人們穿越陰陽界線，來場異次元冒險。

在全聯「中元宇宙」，體驗者可以跟著紅衣女子的腳步來趟下午茶之旅、與魔神仔散步城市山野、走訪水鬼私房秘境、或是體驗好兄弟的環島行程，一窺好兄弟們在中元期間的食衣住行娛樂，解鎖傳統習俗。

▼影／全聯2022 中元節廣告，紅衣女子《開龕門篇》：