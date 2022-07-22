林志穎開特斯拉自撞起火！滿臉血被拖出　三弟曝最新傷勢

記者沈繼昌、陳以昇、林冠吟／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路22日上午傳出一起嚴重車禍，一輛白色特斯拉失控自撞橋墩起火，現場火勢相當猛烈，白色的特斯拉車頭陷入火海。而目擊民眾見狀也在第一時間將受困父子拉出，卻赫然發現傷者竟是林志穎，林志穎被拉出時滿臉血，右手還疑似有脫臼情形，所幸其幼子並無大礙，但顯然受到不少驚嚇，父子2人均被送往林口長庚醫院急救。而林志穎的三弟林志鑫也說明林志穎最新傷勢了！

▲林志穎開特斯拉自撞分隔島起火。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）



而針對林志穎的初步傷勢，據了解，林志穎到院後目前生命跡象正常，不過仍須等待進一步的MRI與CT檢查報告，如若頭部傷況狀況不大，其餘便是外傷，只需等待進一步休養復原即可。

林志穎三弟林志鑫也發聲明指出，林志穎有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，未來2到3天才是關鍵，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助，後續也會在和家人討論後進一步和大眾說明。最終仍要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，「台灣就是有這些熱心跟勇敢的民眾」。

還原整起事故，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到機車分隔島，當時林志穎開著一輛特斯拉Model X，市價約400萬元的車子，車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院。

▲▼桃園中正北路林志穎駕駛特斯拉自撞分隔島起火。（圖／記者沈繼昌翻攝）



從畫面中可以發現，整台特斯拉前頭熊熊起火後，車頭瞬間被火勢吞沒，而警消獲報緊急將火勢撲滅後，Model X的前半部更是直接被燒到僅剩骨架，僅剩後半部車體還依稀可以看出原本車型，而林志穎在撞擊第一瞬間，疑似因撞擊力道意識不清，被路過民眾緊急拉出後，整張臉都是血，更因為撞擊力道瘀腫，手臂更疑似有脫臼情形，而同車幼子僅受驚嚇，所幸並無大礙，目前父子2人緊急送往林口長庚醫院急救。

聲明稿

今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022年7月22日