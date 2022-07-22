檢察人事升遷 一審主任檢察官25人出爐

▲法務部長蔡清祥說明圈選一審主任檢察官標準 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

備受檢方矚目的人事升遷，全國各地檢署票選出38位主任檢察官候選人，法務部長蔡清祥今天從入圍名單中圈選出25位主任檢察官，期別從司法官學院第41期到50期，橫跨北中南地檢署，新任主任檢察官於八月底上任。

蔡清祥表示，這次入圍的38位一審檢察官，都是各地檢署的佼佼者，也是經過檢審會精挑細選的優秀人選，。他的圈選原則是，尊重各地檢署票選結果，並就入圍名單多方徵詢意見，及參考入圍者各項資料及過往整體表現，再從中就最適任且獲得大家最有共識者進行圈選，貫徹「公正、公開、透明、無私」。

這次獲升任的25位主任檢察官，司法官學院41期一位，44期3位，46期二位，47期三位，48期6位，49期5位，50期5位。期別從41期橫跨到50期，北中南地檢署都有。

蔡清祥說，獲升任的主任檢察官，有許多人獲得外界獎項之推薦或頒獎之肯定，例如：有人曾獲推薦或獲頒行政院三等功績獎章、本部模範公務人員、傑出貢獻獎、法眼明察獎座、緝毒有功人士表揚、排怨計畫優良檢察機關代表、打擊環保犯罪傑出貢獻獎、林業保育有功人士、環保署金環獎、十大傑出青年、十大傑出女青年、中國青年救國團青年獎章等等，綜合考量入圍檢察官的工作表現、辦案績效、及是否具備主動積極、以身作則、承先啟後、領導統御、溝通協調、帶領辦案、行政協助等能力作綜合考量。

他期待借新升任的主任檢察官豐富的專業學識、辦案經驗、溝通能力，積極帶領一審檢察官團隊辦案，實施精緻偵查，迎接國民法官新制的公訴挑戰，並全力協助檢察長分擔行政事務，落實推動各項檢察政策，提升檢察體系效能，強化辦案品質及經驗傳承。

獲調升一審主任名單如下:

一、台北地檢署:林錦鴻（47期）、陳照世（49期）、劉怡婷（49期）、黃嘉妮（46期）、白勝文（48期）、王如玉（48期）

二、新北地檢署:蔡妍蓁（48期）、劉恆嘉（48期）

三、士林地檢署:劉建志（50期）

四、桃園地檢署:廖晟哲（50期）、廖榮寬（50期）、周欣蓓（49期）

五、台中地檢署:楊植鈞（48期）、張聖傳（44期）

六、新竹地檢署:邱志平（48期）

七、苗栗地檢署:廖倪凰（50期）

八、彰化地檢署:賴政安（44期）

九、雲林地檢署:黃立夫（47期）

十、嘉義地檢署:李鵬程（41期）

十一、台南地檢署:黃銘瑩（44期）、劉修言（49期）

十二、高雄地檢署:廖偉程（46期）、鄭博仁（47期）

十三、橋頭地檢署:蘇恆毅（50期）

十四、南投地檢署:張鈞翔（49期）