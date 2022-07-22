減塑減碳！全聯發出2億枚數位印花　節省9000棟101大樓高度貼紙

▲全聯展開4心策略，以3大減塑機台、4大守護行動、5大減碳成果達到永續循環。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯展開「4心策略」作為永續藍圖，如導入3大環保機台，並逐步降低包材浪費，預計每年減塑25%。此外在減少碳排方面也不遺餘力，包括改變燈具，累計減超過5800噸碳排；其中印花貼紙改為數位版後，累積發行了2億枚，等同節省了超過9000棟台北101大樓高度。

全聯積極在環境面向展開永續行動與努力，針對減塑方面，導入3大機台，包括：導入「環保茄芷袋租借機」，在南港店、松山健康店自去年7月起，只要50元就可索取，也能回到門市退換押金，截至目前已使用超過1600個，有效降低一次性塑膠袋的使用率。而部份門市與國中小學校合作，讓小朋友定期在門市放置乾淨可重複利用的環保袋，讓顧客購物時取用，既進行環境教育也達到減塑效果。

此外引進「寶特瓶回收機」，去年陸續於於高雄左營海總店、三民陽明店引進，只要將清潔後的寶特瓶撕除外層包裝，就可投入，截至目前已回收近30萬個寶特瓶。另加入「循環杯機台」，自2018年OFF COFFEE即提供自帶杯優惠，去年自帶杯占比就達12.1%，如今比例已提升至27%。

▲全聯淘汰難以回收之塑膠包裝，裸賣商品朝向55%目標邁進。（圖／記者林育綾攝）



在自行減塑部分，也有四項作為，包括一、淘汰難以回收之塑膠包裝，例如保麗龍、保鮮膜、PVC等，並持續引進PLA托盤，近年將原本使用的PVC保鮮膜全面改為PE保鮮膜。二、更換銷售包裝方式，自2008年開始即配合環保署政策，蔬果裸賣部分，整體總量來看去年包括蘋果、奇異果等約47%為裸賣，今年1~6月已經達43%，並逐月提高中，預計年底可朝向55%目標邁進。

三、包材減塑，全聯付費塑膠袋厚度從0.06mm改為0.045mm，自2019年至2021年塑膠袋變薄後塑膠減量約80.6萬噸；去年則針對葉菜類包材減塑20%，使用量從260噸降為200噸。四、廢棄配送籃回收運用，將不再使用的配送籃裂解成塑膠粒子，可資源回收再利用，發揮其最大價值。

全聯也向消費者推廣減塑意識，包括取消放置於包裝區供自由抽取的免費一次性塑料袋；耐熱袋由原本的4座縮減到目前只在蔬果區提供1座，數據顯示，2016年至今生鮮耐熱帶減少57%使用量；而一次袋的使用量自2016年從每百人用13個，截至2021年降為每百人用9.6個，降幅達27%。

▲冷凍冷藏設備更換，累計減少逾6,800噸碳排。（圖／記者林育綾攝）

另配合政府節能減碳政策，2016年至2021年全聯針對設備汰換與添置共投入約新台幣17億，估計每年可減少約18,461噸的碳排放量、約3,085萬度能源使用量，未來也將持續擴大導入節能設備的門市據點。

五大成果包括，一、招牌與室內燈具由T5螢光燈更換成LED，累計減超過5,800噸碳排。二、冷凍冷藏設備更換，淘汰R22冷媒，改用R410A環保冷媒變頻主機，累計減少逾6,800噸碳排。三、雲端發票的推廣，據統計2021年全聯門市雲端發票佔比近39%，一年就能減少1.65億張發票列印，達到節省資源使用的效果。

四、綠能光電的建置，透過岡山物流廠加裝太陽能板，每年約減少350噸碳排。五、推廣數位印花減少紙張使用，從去年針對印花集點活動推出數位印花後，目前已發放超過2億枚數位印花，若以紙本貼紙的長度換算，等於節省了超過9000棟台北101大樓高度的印花貼紙。

除了減碳行動外，民眾也開始崇尚低碳飲食風潮，全聯與供應商努力朝向低碳發展，藉由改變飼養方式以降低碳排放量，今年提供多項具備碳足跡標籤之「好欣豬」商品，該標籤充分顯示整個生命週期之碳排放量。後續將執行虱目魚、OFF COFFEE咖啡碳足跡計算。

另外，也會以總全聯部大樓為主，導入ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查標準，藉由系統化的輔助，盤查出減碳量，預計12月成果發表；而下半年全聯因應CSR永續發展藍圖，也將成立永續小組朝向綠色經濟努力。