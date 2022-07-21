貼心網友神出「火辣雪乳妹」系列　老司機開團「賞奶環島行程」

▲網友整理出賞奶環島行程，先到台中找馬尾妹買地瓜球。（圖／翻攝臉書、Google評論）

記者邱中岳／台北報導

網路瘋傳台灣各地出現的「雪乳美女」，有網友就仔細整理出一系列2天一夜「賞奶環島行程」，先到台中大甲找馬尾正妹買地瓜球，再沿西濱直奔高雄小港區找「壽司攤」短髮妹，沿著南迴到台東活水湖海釣，最後從蘇花一路北上到北宜買花生。

▲網友神出４位雪乳美女，老司機也開出賞奶環島行程菜單。（圖／翻攝網路）

全台各地網友，在3月間1名網友在《爆廢公社》發文，詢問「地瓜球好吃嗎」，同時附上一張照片。依據照片畫面，有位身穿白色背心、淺色外套的上圍火辣的馬尾正妹，站在老闆旁邊幫忙，看起來十分辛苦，照片曝光，有近3千名網友按讚朝聖。

▲台中找完馬尾妹再直奔高雄賣壽司的短髮妹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

接著在7月中旬，陸續有網友神出各地雪乳正妹，高雄市小港區二苓路上的壽司攤販，顧店的是1名留著短髮的年輕女子，網友拍下她當天穿著超低胸的粉紫色背心，搭配一件白色防曬外套，下半身則穿著熱褲的照片，最後在網路上引起討論。

▲吃完壽司之後，網友又規劃走南迴到台東找釣魚女神《歐拉Aurora Lee》。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

接著，網紅歐拉Aurora Lee近日PO出多張穿著比基尼，在台東、墾丁釣魚的照片，瞬間讓萬名粉絲湧入朝聖，最後就是，2位上圍豐滿、體態勻稱的長髮正妹站在一輛紅牌重機旁，舉著賣「香酥花生」的看板，眼尖網友一眼看穿就是在北宜公路。

▲最後從台東沿著蘇花公路北上，到北宜公路找賣花生的2位重機正妹。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

有網友也「貼心」的整理出賞奶環島行程規劃，行程規劃先到大甲買地瓜球，接著走西濱到高雄吃壽司，再走南迴到台東海邊釣魚，最後走蘇花到北宜買花生，行程表也在通訊軟體社群瘋傳。