　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貼心網友神出「火辣雪乳妹」系列　老司機開團「賞奶環島行程」

▲▼網友整理出賞奶環島行程，先到台中找馬尾妹買地瓜球。（圖／翻攝臉書、Google評論）

▲網友整理出賞奶環島行程，先到台中找馬尾妹買地瓜球。（圖／翻攝臉書、Google評論）

記者邱中岳／台北報導

網路瘋傳台灣各地出現的「雪乳美女」，有網友就仔細整理出一系列2天一夜「賞奶環島行程」，先到台中大甲找馬尾正妹買地瓜球，再沿西濱直奔高雄小港區找「壽司攤」短髮妹，沿著南迴到台東活水湖海釣，最後從蘇花一路北上到北宜買花生。

▲▼網友神出４位雪乳美女，老司機也開出賞奶環島行程菜單。（圖／翻攝網路）

▲網友神出４位雪乳美女，老司機也開出賞奶環島行程菜單。（圖／翻攝網路）

全台各地網友，在3月間1名網友在《爆廢公社》發文，詢問「地瓜球好吃嗎」，同時附上一張照片。依據照片畫面，有位身穿白色背心、淺色外套的上圍火辣的馬尾正妹，站在老闆旁邊幫忙，看起來十分辛苦，照片曝光，有近3千名網友按讚朝聖。

▲▼台中找完馬尾妹再直奔高雄賣壽司的短髮妹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲台中找完馬尾妹再直奔高雄賣壽司的短髮妹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

接著在7月中旬，陸續有網友神出各地雪乳正妹，高雄市小港區二苓路上的壽司攤販，顧店的是1名留著短髮的年輕女子，網友拍下她當天穿著超低胸的粉紫色背心，搭配一件白色防曬外套，下半身則穿著熱褲的照片，最後在網路上引起討論。

▲▼比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

▲吃完壽司之後，網友又規劃走南迴到台東找釣魚女神《歐拉Aurora Lee》。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

接著，網紅歐拉Aurora Lee近日PO出多張穿著比基尼，在台東、墾丁釣魚的照片，瞬間讓萬名粉絲湧入朝聖，最後就是，2位上圍豐滿、體態勻稱的長髮正妹站在一輛紅牌重機旁，舉著賣「香酥花生」的看板，眼尖網友一眼看穿就是在北宜公路。

▲▼重機辣妹路邊賣花生，在重機社團引發討論。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

▲最後從台東沿著蘇花公路北上，到北宜公路找賣花生的2位重機正妹。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

有網友也「貼心」的整理出賞奶環島行程規劃，行程規劃先到大甲買地瓜球，接著走西濱到高雄吃壽司，再走南迴到台東海邊釣魚，最後走蘇花到北宜買花生，行程表也在通訊軟體社群瘋傳。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／大谷翔平力退柯瑞！　奪「年度最佳男運動員」
《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！　22年病情近況曝
9歲童穿「助浮衣」臉朝下溺斃　消防員曝原因
賈永婕48歲生日「搶奶奶遺產」：讓你一輩子了！這次不讓
蓮池潭雙亡悲劇　父進相驗室見9歲兒「下秒崩潰相擁」
潤泰雙雄16分鐘記者會「狂跳針喊1句」　鄉民：有講跟沒講一樣
保養M41戰車出事！　2士兵遭砲管撞擊「1人還在搶救」
陳屍五星級飯店床上「胸口有槍傷」！　死者是竹聯幫前大哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蓮池潭風帆課2死驗屍結果曝！　傳死者頭部遭重擊...檢察官給答案

坤輿停止開發原因曝　法院：業者未做環評...苗栗縣政府竟給過關

2手啤酒等於飲用酒精3960ml！老師、醫師齊打臉　警新聞稿被笑慘

風帆課雙亡！9歲童臉朝下溺斃　消防員：助浮衣無法將頭托出水面

蓮池潭雙亡悲劇！父進相驗室見9歲兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

誣指邱太三護妻回任高院領高薪退休　黃越宏須賠80萬確定

還原怪風釀雙亡現場！教練急下潛救男童　2人都未穿救生衣

10廟聚集！蓮池潭5天奪3命　車禍溺斃相距500米...居民：毛骨悚然

補習班淫師果醬塗下體塞給學生舔！還買熱狗騙說「剛剛吃這」

飲料店監視器拍下神秘「詭手」　偷百支變賣...雙北手機大盜落網

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

蓮池潭風帆課2死驗屍結果曝！　傳死者頭部遭重擊...檢察官給答案

坤輿停止開發原因曝　法院：業者未做環評...苗栗縣政府竟給過關

2手啤酒等於飲用酒精3960ml！老師、醫師齊打臉　警新聞稿被笑慘

風帆課雙亡！9歲童臉朝下溺斃　消防員：助浮衣無法將頭托出水面

蓮池潭雙亡悲劇！父進相驗室見9歲兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

誣指邱太三護妻回任高院領高薪退休　黃越宏須賠80萬確定

還原怪風釀雙亡現場！教練急下潛救男童　2人都未穿救生衣

10廟聚集！蓮池潭5天奪3命　車禍溺斃相距500米...居民：毛骨悚然

補習班淫師果醬塗下體塞給學生舔！還買熱狗騙說「剛剛吃這」

飲料店監視器拍下神秘「詭手」　偷百支變賣...雙北手機大盜落網

「歸白新人生．走出新未來」　進出監所20年變身反毒大使

「陳時中陳情男」去年也趁柯文哲受訪鬧場　她：當時被警察架走

南檢偵辦善化分局員警包庇施用毒品案　黃員夫妻交保

龍膽石斑納入學校午餐菜單！　政院：學童午餐補貼調升最高14元

玩水上運動「iPhone 13掉進海底」　泡水5小時竟還能用

蔣萬安狂酸「防疫破口」　陳時中：防疫成績不是憑感覺

體壇奧斯卡包辦2大獎！大谷翔平力退柯瑞奪「年度最佳男運動員」

蓮池潭風帆課2死驗屍結果曝！　傳死者頭部遭重擊...檢察官給答案

維生素C何時吃最好？營養師勸「這3種人要飯後」

快訊／龍膽石斑納入學校午餐菜單！　教育部：年底前每個月一次機會

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

深坑老街深夜火警！　屋主：手機充電時爆炸

夜襲坤輿掩埋場濺血！劉政鴻被噴辣椒水：比暴民囂張

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

「坤輿掩埋場」凌晨爆流血抗爭　7人送醫

快訊／屏東2士兵保養戰車遭壓　重傷急送醫

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

即／高雄「楠梓百慕達」再傳車禍　騎士不治

更多熱門

相關新聞

留學生確診康復後仍遭職場歧視　嘆「心理受的傷比身體還大！」

留學生確診康復後仍遭職場歧視　嘆「心理受的傷比身體還大！」

「我覺得確診後心裡受的傷，遠比身體影響還大！」儘管確診已是2020年初的事，但正妹「Rita」回憶起兩年前確診後，遭遇職場歧視，甚至被周遭朋友保持距離的感覺，讓Rita坦言至今「心裡依舊很受傷」。

諷正妹學霸律師「北港香爐」代價出爐

諷正妹學霸律師「北港香爐」代價出爐

基隆炸雞店驚見「女僕服務」　網嗨：買爆

基隆炸雞店驚見「女僕服務」　網嗨：買爆

正妹慢跑遇摸臀殺　他硬拗是膝蓋的錯

正妹慢跑遇摸臀殺　他硬拗是膝蓋的錯

正妹老師「超兇雪乳」辣翻　網暈：炸開了

正妹老師「超兇雪乳」辣翻　網暈：炸開了

關鍵字：

雪乳正妹賞奶環島

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面