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倒數13天退伍！操演遭CM11戰車砲塔猛撞　24歲兵裝葉克膜搶救中

▲▼CM11戰車射擊105戰車砲，摧毀假想敵武器及陣地。（圖／軍聞社）

▲CM11戰車操演發生意外。（示意圖／資料照／軍聞社）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東三軍聯訓基地今(21日)上午傳出意外事故，現場正在進行基地訓練的裝甲564旅士兵，當時有2人負責CM11戰車保養，不料過程中疑似操作不慎，2名士官兵遭戰車砲管撞擊，釀成2人受傷，其中全姓士兵傷勢嚴重，當場失去意識，經送醫搶救後，情況仍不樂觀，目前已裝上葉克膜，仍在加護病房搶救中。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅蔣姓下士及全姓二兵21日上午執行三軍聯訓基地戰車砲塔鑑定整備，當時蔣員位於砲塔外側，全員則位於砲塔內部射手位置，但砲塔疑因穩定異常而導致瞬間大幅度作動，砲管當場撞擊蔣員，致其右腹有10公分傷口，幸生命徵象穩定，送恆春旅遊醫院治療，後轉到高雄802；而全員則遭砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，當下立即送往恆春基督教醫院，後轉往枋寮醫院裝設葉克膜後再轉送高雄802醫院搶救，目前仍有生命危險。

據了解，全姓二兵是義務役士兵，年僅24歲，是南投人，今年4月份入伍，役期只剩下13天，預計8月3日就要退伍，不料今竟發生意外；家屬在獲悉後，也已立即趕到醫院。而受傷的蔣姓下士同樣24歲，107年6月掛階，預計113年6月退伍。

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