哥啪啪嫩女友！歡愛聲響徹全家…吃飯也聽得到　她崩潰：觸碰到底線

▲哥哥和女友歡愛的聲音很大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶感情甜蜜難免會想要有親密行為，但最好注意一下音量，否則可能造成別人的困擾。一名女網友抱怨，哥哥和女友經常在房間裡「為愛鼓掌」，但音量實在太大，就連在1樓吃早餐，仍能聽到呻吟聲響徹整個家中，讓她相當困擾，因此PO文求救看有沒有解決辦法。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，哥哥交了一個小8歲的女友，雖然女方有些行為讓她看不下去，但為了家庭和樂她都忍下來了。不過最近還有一件困擾的事，就是2人嘿咻的時候，女生的聲音非常大聲，「我的房間跟他的房間是對門，距離2公尺，平常彼此關著門都會聽到女生的叫聲」，就連媽媽也曾聽過。

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▲原PO聽到呻吟聲感到很困擾。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO表示，沒想到就連到1樓吃早餐，也能夠聽到2人啪啪啪的聲音，讓她相當頭痛，「我個人是採取如果住的這麼近，隔了2間房間還聽得到，那就沒辦法，人也有七情六慾可以理解，但今日在1樓真的是有點觸碰到底線」，好奇詢問如果是其他人碰到這種狀況會如何處理。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「叫你哥自己花錢去開房」、「直接敲門叫他們小聲一點啊」、「可以跟妳哥說注意一下音量，或許他們以為他們房間的隔音效果一級棒」、「好奇父母親都沒什麼反應嗎？如果父母親出面感覺比較有用」、「在他們房門口大放佛經，開到最大聲」、「直接跟他說，沒什麼好尷尬的，你的權益自己顧」。原PO事後透露，已經和本人說清楚了，哥哥也說會再注意。