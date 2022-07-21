千萬別開小夜燈睡覺！醫警告：你會越睡越胖「4壞處」也跟著來

▲不少人睡覺習慣開著小夜燈。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／林依榕／今周刊

睡覺時燈全關，難免在心理上會少了安全感，長輩們如果半夜起來上廁所，恐怕也不方便、有被家中物品絆倒的危險。但美國一項研究指出，睡覺開燈可能會導致體重暴增，還有增加心血管、糖尿病等風險。

如果真的有開小夜燈需要，那麼燈的擺放位置、燈的顏色、床的位置就得特別注意，才不會影響身體健康。

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根據《CNN》報導，美國日前進行一項研究，找來一群健康的年輕人參加睡眠實驗室的實驗，發現即便睡覺時只有微弱的燈光，仍然會干擾睡眠。

美國西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）的神經病學教授菲利斯·澤（Phyllis Zee）表示，像是關掉聲音的電視機、城市街道上的燈光，就算睡覺時閉上眼，光線仍會穿透眼皮，使得人體血糖、心率上升，長期下來就會影響新陳代謝、體重暴增、增加罹患心血管疾病等風險。

一場睡眠實驗展開 20個年輕人度過了2個不同的夜晚

這項睡眠實驗中，20個年輕人第一天夜裡，他們被關在全黑的室內睡覺、伸手不見五指，而所有人都裝上的監測設備，以便紀錄腦波、呼吸、心率和心電圖，可以了解受試者處於哪一個睡眠階段，透過抽血也可得知他們體內褪黑激素（Melatonin）的濃度。

什麼是褪黑激素：一種與人類生理時鐘有關的荷爾蒙，控制著人們的晝夜規律變化，和睡眠時間息息相關。

到了第二個晚上，這20個人分成了兩組進行測試。一組人維持在全黑的環境裡入眠，另一組人則改到有昏暗的頭燈下睡覺，而燈光的亮度，相當於夜晚街上的路燈透進窗戶的強度；因此，即便閉上了眼，仍預計會有5～10％的光線會穿透眼皮、照到眼睛。

「為什麼開著燈睡覺會影響你的新陳代謝？這能解釋為什麼糖尿病或肥胖症的患病率更高嗎？」 菲利斯接著說到，實驗結果發現，被微弱光線照到的年輕人，睡眠週期當中的慢波睡眠、快速動眼期不足，而這2個週期多是細胞正在進行更新的階段。

此外，這群受試者也出現血壓升高的現象，造成有心率加快、胰島素阻抗上升，以及交感神經、副交感神經的失衡，甚至打亂褪黑激素的濃度，使睡眠品質大幅降低。

睡覺開燈「心率上升、高血糖」 早死、肥胖、糖尿病找上你

一般而言，人類睡覺時大腦開始忙於修復、恢復身體活力，這時心率就會隨之降低，許多研究指出，倘若在睡眠時心率升高，恐會導致提升罹患心髒病或早死的風險。

另外，原本負責搬運「葡萄糖」到全身細胞的胰島素，當血糖提升過高時，身體會被迫更快速分泌大量胰島素，造成過度補償現象，最終導致無法再分泌胰島素，或是身體對胰島素的敏感度下，形成「胰島素阻抗」，可能導致第二型糖尿病。

關燈但睡不安穩，怎麼辦？ 3方法讓你安心好眠

菲利斯建議，如果真的沒有辦法完全關燈睡覺，想開小夜燈不是不行，但要注意一些小細節：

1.小夜燈最好調到最暗、接近地面，不要太靠近床邊，避免光線照入眼睛。

2.盡量選用暖色調的燈光，千萬別用「藍光」（如電視、手機、平板電腦或筆記型電腦等電子產品），因為藍光是最刺激的光。

3.如果室外光線太過強烈，除了拉上窗簾，也可以考慮使用眼罩，或者移動床鋪的位置，讓光線不會照到臉上。

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