　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

▲人生是由一次又一次的決定累積而成如今的樣貌，而人類圖提供了一個嶄新的做決定方式。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

記者林育綾／綜合報導

除了星座、紫薇⋯等工具，近來越來越夯的「人類圖」也受到矚目！跳脫宿命論框架，人生是由一次又一次的「做決定」累積而成如今的樣貌，而人類圖提供了一個嶄新的做決定方式，讓人可以做出屬於自己正確的選擇。如今悅知文化也出版新書，讓初心者能夠讀懂自己的人類圖。

國際IHDS認證引導師「Repeat的人類圖計程車」教學人類圖超過700小時，擅用生活化的比喻，結合真實案例，以幽默活潑的風格，將人類圖原理化繁為簡，如今也受到出版社邀請，將多年累積的知識寫下新書《人類圖，你與世界和解的開始》，由悅知文化發行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出版社舉例，你是否有過以下困擾，「好心給了同事建議，對方卻聽不進去？」、「伴侶工作壓力大，自己的心情卻連帶受到影響？」、「明明達成了目標，內心仍然懷疑自己不夠好？」作者透過人類圖這門工具，帶得者探索人際相處的真相，改變你與自己、與周遭世界的關係。
 
Repeat 也認為，人類圖最重要也最有幫助的地方，是「改變你生命做決策的方式」，由於每個人到目前為止的人生，都是根基於你之前一次又一次的決定；然而在面對一個又一個、大小不一的人生路口時，人們常常會根據「父母的經驗」、「專家說法」來做選擇，卻很少有人真正問過，「這件事情對你是不是正確的？ 」、「你有足夠的能量做這件事情嗎？」、「這是一個正確的時機嗎？」

▲▼《人類圖，你與世界和解的開始》（圖／悅知文化提供）

▲《人類圖，你與世界和解的開始》也會分析九大能量中心，理解自己的動能如何運作。（圖／悅知文化提供）
 
人類圖是占星、易經、脈論等古老智慧與現代科學的結合，它提供了一個嶄新的做決定方式「回到你的策略、使用你的內在權威」。而所有人天生都有自己獨特的個性、行為模式，與看待事物的觀點，然而，社會卻用同樣一套標準來規範每個人，導致人們無法接受自己，甚至在人際關係中一再失望和受傷。

因此藉由人類圖的指引，將能以全新的視角看待自己與他人。該書深入淺出，有別於教科書般的艱澀難懂，適合初學者。內容除了教讀者判讀基本人類圖，從內在權威、人生策略，活出自己的設計；也會分析九大能量中心，理解自己的動能如何運作；再從四大類型與配對，找到適合彼此的互動方式。另外，每章皆附有關鍵字，能快速引導讀者對應的生命課題。

她比喻，寫這本書時，希望貫徹教學風格，像是一個囉唆的「人生嚮導」，帶著大家一步一步向前走，用各種比喻幫助讀者了解，深入淺出地說明原理和準則，「透過真正地理解，我們才能看見標籤後面的為難與真相。」《人類圖，你與世界和解的開始》目前已在各大書店及網路通路上市。

▲▼《人類圖，你與世界和解的開始》（圖／悅知文化提供）

▲《人類圖，你與世界和解的開始》（圖／悅知文化提供）

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／美國總統拜登確診！
快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中
Apple浮潛泳裝洩「逆天白皙美腿」！網看呆：身材超好
快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文發聲了
閨蜜夜店喝掛送醫！台北妹跟3男「摩鐵玩4P」　事後怒告性侵
快訊／24歲裝甲兵「留最後一口氣」送回南投老家拔管　陸軍發聲
24歲裝甲兵殉職！五官神似「周渝民」電眼超帥　留1遺願讓人鼻
快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中
貴婦超市驚見「10萬元芒果」！身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

貴婦超市驚見「10萬元芒果」身分曝光　全台最大1.5kg大蘋果芒果

男友不想壞壞　卻每天要求「關燈口愛」！妹子崩潰：我很像飛機杯

12星座最新一週運勢！「衝突火花遍佈」：白羊為錢所困、射手忙炸

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

雲林+609！第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

免費上課領3萬！劇場工作者進修：終於能幫外婆家換一個好紗門

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

張藝興超黏李榮浩「爬梯子也一起」　合唱《想太多》飄微妙CP感

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

貴婦超市驚見「10萬元芒果」身分曝光　全台最大1.5kg大蘋果芒果

男友不想壞壞　卻每天要求「關燈口愛」！妹子崩潰：我很像飛機杯

12星座最新一週運勢！「衝突火花遍佈」：白羊為錢所困、射手忙炸

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

雲林+609！第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

免費上課領3萬！劇場工作者進修：終於能幫外婆家換一個好紗門

頭號種子又打3局！周天成晉級8強笑答：不是我能控制的

快訊／美國總統拜登確診！白宮：檢測陽性、症狀輕微

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

星展下修台灣GDP到3.4%　表現優於南韓

義務役裝甲兵殉職！親友淚「國軍意外頻傳」：沒想到今天是我家人

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

挑戰強哥法庭實境秀？　Disney+首部台劇擬拍第二季

AIT美國慶晚會　孫曉雅：美台關係助面對世界挑戰

懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

大暑過後4星座財運超旺！第四名將成暴發戶

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

第二波「五倍券大撒錢？」網曝真心話：別發了　

台大醫曝3類人快打第4劑　其他人可等次世代

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

FF39爭議再起…Coser反擊

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面