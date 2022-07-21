懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

▲人生是由一次又一次的決定累積而成如今的樣貌，而人類圖提供了一個嶄新的做決定方式。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

記者林育綾／綜合報導

除了星座、紫薇⋯等工具，近來越來越夯的「人類圖」也受到矚目！跳脫宿命論框架，人生是由一次又一次的「做決定」累積而成如今的樣貌，而人類圖提供了一個嶄新的做決定方式，讓人可以做出屬於自己正確的選擇。如今悅知文化也出版新書，讓初心者能夠讀懂自己的人類圖。

國際IHDS認證引導師「Repeat的人類圖計程車」教學人類圖超過700小時，擅用生活化的比喻，結合真實案例，以幽默活潑的風格，將人類圖原理化繁為簡，如今也受到出版社邀請，將多年累積的知識寫下新書《人類圖，你與世界和解的開始》，由悅知文化發行。

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出版社舉例，你是否有過以下困擾，「好心給了同事建議，對方卻聽不進去？」、「伴侶工作壓力大，自己的心情卻連帶受到影響？」、「明明達成了目標，內心仍然懷疑自己不夠好？」作者透過人類圖這門工具，帶得者探索人際相處的真相，改變你與自己、與周遭世界的關係。



Repeat 也認為，人類圖最重要也最有幫助的地方，是「改變你生命做決策的方式」，由於每個人到目前為止的人生，都是根基於你之前一次又一次的決定；然而在面對一個又一個、大小不一的人生路口時，人們常常會根據「父母的經驗」、「專家說法」來做選擇，卻很少有人真正問過，「這件事情對你是不是正確的？ 」、「你有足夠的能量做這件事情嗎？」、「這是一個正確的時機嗎？」

▲《人類圖，你與世界和解的開始》也會分析九大能量中心，理解自己的動能如何運作。（圖／悅知文化提供）



人類圖是占星、易經、脈論等古老智慧與現代科學的結合，它提供了一個嶄新的做決定方式「回到你的策略、使用你的內在權威」。而所有人天生都有自己獨特的個性、行為模式，與看待事物的觀點，然而，社會卻用同樣一套標準來規範每個人，導致人們無法接受自己，甚至在人際關係中一再失望和受傷。

因此藉由人類圖的指引，將能以全新的視角看待自己與他人。該書深入淺出，有別於教科書般的艱澀難懂，適合初學者。內容除了教讀者判讀基本人類圖，從內在權威、人生策略，活出自己的設計；也會分析九大能量中心，理解自己的動能如何運作；再從四大類型與配對，找到適合彼此的互動方式。另外，每章皆附有關鍵字，能快速引導讀者對應的生命課題。

她比喻，寫這本書時，希望貫徹教學風格，像是一個囉唆的「人生嚮導」，帶著大家一步一步向前走，用各種比喻幫助讀者了解，深入淺出地說明原理和準則，「透過真正地理解，我們才能看見標籤後面的為難與真相。」《人類圖，你與世界和解的開始》目前已在各大書店及網路通路上市。

▲《人類圖，你與世界和解的開始》（圖／悅知文化提供）