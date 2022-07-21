一代神機最後更新！iOS 15.6正式版出爐　更新四大Bug

▲iOS 15.6更新出爐。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

在蘋果iOS 16推出後，許多用戶都期待新系統帶來的功能，不過隨著新版本公布，也有許多的舊手機被系統「遺棄」，而蘋果也推出 iOS 15.6 也推出正式的更新版，這可能是iPhone 6S、7系列的最後更新。

iPhone 6s系列、iPhone 7系列以及初代 iPhone SE，將不支援iOS 16，因此iOS 15.6正式版的更新可能是這些老機型的最後更新。

根據外媒9to5mac報導，除了 iOS 15.6，蘋果還發布了 iPadOS 15.6、macOS 12.5、watchOS 8.7 和 tvOS 15.6，儘管目前尚不清楚這些操作系統有何變化。

目前還不清楚iOS 15.6正式版有哪些更新，但根據先前外媒MacRumors報導，經歷了5個測試版，iOS 15.6沒有出現新功能，仍然在做性能改進和錯誤修復。從一些老iPhone用戶的反饋來看，iOS 15.6更新後，手機運行還是不錯，仍保持一定的流暢度。

若iOS 16正式發布後，iOS 15.6應該是iOS 15的最後一個更新版本，從這個角度分析，蘋果不會在iOS 16.5增加新功能，只是修復錯誤和提高一些系統性能。