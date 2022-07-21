免費上課領3萬！劇場工作者進修：終於能幫外婆家換一個好紗門

▲紙風車文教基金會先前攜手文化部與企業界，發起「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車文教基金會先前發起「劇場不斷氣，一起活下去」人才培力共創計畫，號召受疫情影響的劇場工作者進修上課一個月，就能領「實務共創工作費」3萬元，共錄取80名學員，如今一個月過去，除了展現成果，也有學員感動表示，很感謝這機會能讓他補貼家用、繼續熱愛的事，也終於有能力給外婆家換一扇好的紗門。

紙風車劇團「劇場不斷氣，一起活下去」計畫攜手文化部與企業界合作，20日在國家戲劇院大廳呈現共創成果，展現疫情期間劇場人不放棄的精神。紙風車文教基金會董事吳靜吉表示，在上課之前，本來很擔心學員們會唉聲嘆氣，但上課之後看到每一個人都屏氣凝神專注地聽課、一團和氣⋯而在呈現時作品中，他也看到每個人的特點都展現出來，並串連起來，成為創意的組合，看完以後非常感動。

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▲劇場工作者免費進修上課一個月，還能領「實務共創工作費」3萬元，共錄取80名學員。（圖／紙風車劇團提供）



此次進修課程設計，包含戲劇知識、表演藝術現況、肢體訓練、技術實作⋯等，不僅呈現表演藝術各種面向，更著重於劇場經驗分享與實作。有「演員進修班課程」、「技術人員進修班課程」，像是金馬獎得主陳竹昇、「偶像劇之父」團長羅北安、武術教學彭偉群、燈光設計與技術指導邱逸昕⋯等，師資陣容強大。

歷經一個月的課程，學員們也紛紛給予課後回饋，演員班張鈞說，因為這一次的進修班，讓我重新拾回了學生時期，對表演藝術的愛和純粹」。潘昱僑則說，「在這邊夢想變成是一件很有價值的事情。」而鄭之恆則表示，「劇場不斷氣不僅僅幫助我繼續做我熱愛的事情，還幫我能多貼補一些家用，讓我有能力給外婆家換一扇好的紗門。」。

技術進修班蔡昇達表示，「這次的課程非常活潑實用，都是由老師自身經驗做分享，印象最深的是在做木作實作時，於每一分寸都要拿捏得非常精準，否則道具就無法扣合，這是以前當演員沒想到的。」翁淑華則說，「原以為燈光變色是一個個顏色疊加，經過老師講解才了解燈光是用減法，這跟平常認知的不同，上了課學到很多知識。」

▲成果展以「為什麼是劇場」為主題，讓學員們以自身經驗與課堂上學習的感想，分組呈現。（圖／紙風車劇團提供）



成果展以「為什麼是劇場」為主題，讓學員們以自身經驗與課堂上學習的感想，分組呈現，而因為這個計畫，讓大家了解，「我們不是一個人，還有一群夥伴正共同努力。」也因此學員們將課堂上吸收的能量轉換為創作靈感，80位學員分為11組，技術組負責燈光、音響、道具等製作執行；演出組從編導、排練到演出，相互配合製作一齣小短劇，訴說自己對劇場的堅持和渴望，更向各方傳達對促成計畫的感謝。

學員認為，表演者是需要舞台，因此這個計畫的推動，對劇場人來說是雪中送炭，是提供熱情的麵包，讓劇場自由工作者暫時不需要擔心家計、繼續追夢。文化部政務次長蕭宗煌也提到，劇場的感動，匯集不同表演藝術的型態在一個舞台上發揮，在「劇場不斷氣」的培訓課程中，分為演員和技術兩個層面培訓，大家藉著此機會充電，就像是在職進修的方式，繼續走在這條路上。

紙風車表示，「劇場不斷氣」人才培育共創計畫是在疫情期間為劇場人而生，在成果展演時可見，學員們在學習與自我提昇精進時，產生很大回響與價值，透過文化部與企業、團隊之間合作，讓劇場精神得以延續。