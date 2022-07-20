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大陸 大陸焦點 特派現場

酒吧拖短裙妹進廁所！圍觀男全傻眼　他輕鬆拉上褲子離開

記者鄒鎮宇／綜合報導

河南中牟縣一名27歲李姓男子16日將一名長髮女子拖進酒吧的廁所，當下女子拼命逃生，卻在眾人圍觀之下被拖入廁所，最後大家從震驚中清醒，才合力救出女子。對此，中牟縣公安局表示，李姓男子已涉嫌刑事犯罪，目前已立案並採取刑事強制措施，詳細案情仍待釐清。

根據店內監視器畫面顯示，一名身穿白衣、刺青的李姓男子跟一名紅髮女子從廁所隔間內跑出來，女子逃出後馬上被李男抓著外套、頭髮拖回。此時，周圍的男生全都傻眼，經過幾秒後才上前阻止，其中有人拉住女子的手，但李男的力氣過大，仍將女子拖回廁所內。

最後，另名黑衣女子發現情況不對，聯合多名現場男子踹門，才將女子救出，白衣男也緩慢走出廁所，還將褲子往上拉了一下。

▲河南中牟發生一起男子強行拖拽女子進廁所的暴力事件。（圖／翻攝微博）▲河南中牟發生一起男子強行拖拽女子進廁所的暴力事件。（圖／翻攝微博）

▲河南中牟發生一起男子強行拖拽女子進廁所的暴力事件。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，案發於16日晚間，警方獲報後就到場，將涉案人員都帶回調查，兩人聲稱是男女朋友的關係後離開，直到19日影片引起討論，警方才再次傳喚兩名當事人，將徹查是否為男女關係；此外，案發地點的max club酒吧也停業整頓。

河南中牟警方20日表示，27歲李姓男子7月16日深夜11時59分在酒吧內強行拖行一名女子，經調查李男已涉嫌刑事犯罪，目前已立案並採取刑事強制措施，詳細案情仍待釐清。

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