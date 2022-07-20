桃園市民卡「紅利桃子」千萬振興開跑　民眾消費享1點折1元優惠

▲桃園市民卡發卡已突破180萬張。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日出席市府舉辦的「市民卡紅利桃子啟動暨千萬振興」記者會表示，為鼓勵民眾疫後走出戶外旅遊消費，即日起至11月30日，「市民卡紅利桃子」平台將結合各局處振興活動，送出千萬元台幣等值的紅利桃子點數，全台民眾皆可加入，不用下載軟體，只要透過網址即可享受多元服務。

紅利桃子將以點數發放模式進行，1點等於1元，民眾獲得紅利桃子點數後，可至全市超過千家特約店家消費折抵，在地店家也可獲得實質收益，鼓勵民眾使用紅利桃子享有「數位小確幸」，共同振興疫後經濟。

鄭市長談到，桃園市民卡自2015年至今，發卡已突破180萬張，使用次數也超過5億7千萬次。桃園市民卡從初期的電子票證、借書證、繳納規費等多元選擇，進一步結合在地商圈與特約商店，強化商業及觀光發展；而近期也創立市民卡LINE官方帳號，好友數已突破27萬人，除主動提供市民相關訊息外，也因應疫情發展推出電子居隔單、線上預約防疫關懷包等服務，成為各縣市交流學習的模範。

▲桃園市民卡「紅利桃子」千萬振興開跑。（圖／記者楊淑媛攝）

本次「市民卡紅利桃子」振興活動也邀請長期支持桃園的各大企業參與，包括中華航空、台北富邦銀行、一卡通、第一銀行及國泰人壽等，共同贊助超過百萬元的紅利桃子，期盼發揮最大振興效益。

資科局表示，「市民卡紅利桃子」平台是創新市政服務的新里程碑，不但能減少重複開發成本，也能取代實體振興券，達到化整為零效益。即日起民眾只要透過網址填寫基本資料註冊，並參加活動問答任務，即可獲得紅利桃子點數50點；前往特約店家單筆消費滿50元以上，將立即再贈50點，最高回饋可達100點。

此外，「市民卡紅利桃子」平台整合各局處振興加碼活動，非桃園市民也可使用紅利桃子，體驗桃園數位智慧生活的好處與便利，包括觀旅局「桃園旅宿千元住宿金」活動，除了發出1,000元補助金外，紅利桃子更加碼贈送1,000點；農業局推出「桃園市防疫有機蔬菜箱」，凡購買者將加贈紅利桃子30點；經發局也推出「你吃飯我買單2.0」登錄發票週週抽吃飯金活動，中獎人完成吃飯金兌獎後，將加贈紅利桃子300點。後續各項振興活動將持續至年底，鼓勵民眾及店家踴躍加入，共同打造「桃園點數生態圈」願景。