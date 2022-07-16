振興觀光開跑！乘車先跟美女比清涼野球拳　這客運旅客激增3成

▲葛瑪蘭客運推出清涼野球拳活動，吸引不少旅客乘車。（圖／葛瑪蘭客運提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部7月起砸5億元救命錢振興客運，依搭載旅客人數每旅次15到70元不等，客運業也掀起行銷搶客戰，葛瑪蘭客運今(16日)起也祭出搭車抽獎，最大獎gogoro電動機車，周末也推出清涼野球拳活動，乘車可跟真人美女比野球拳，猜贏即可獲得冰淇淋，今吸引不少年輕人乘車，旅客量成長3成。

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葛瑪蘭7月16日起到8月31日止推出多款行銷活動，搭乘旅客可透過專屬QR碼參加週週抽獎，獎品包括gogoro電動機車1台、手機3台、單程車票100張、住宿券20張、防疫旅遊包100包等。

另也祭出「坐車不用錢」專案，配合旅行社深度旅遊專案，住宿送單程車票與防疫旅遊包；早餐和下午茶時段也將提供點心和咖啡；另今起週末也推出清涼野球拳活動，乘客與真人美女比野球拳，搭配野球拳音樂，猜拳贏即可吃冰淇淋，該活動需憑乘車票劵票根進行。

▲▼葛瑪蘭客運推出清涼野球拳活動，吸引不少旅客乘車。（圖／葛瑪蘭客運提供）

今行銷優惠開跑，台北轉運站也正式啟動美女野球拳活動，吸引不少年輕人搭車，葛瑪蘭客運副總李俊仁表示，振興行銷活動開跑，剛好遇到疫情降溫，讓暑假期間平假日旅客量成長約3成，且年輕族群很多出門旅遊，已感受到乘車旅次慢慢恢復正常，不過與疫情前相比還是有落差。