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今起「國旅1晚補1300元」　名額有限先住先贏！1圖秒懂申請方式

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃55億元投入「悠遊國旅」振興活動，本週五（7月15日）起正式上路，補助計畫僅週日到週四適用，因此今日是可使用補助的第一天，自由行旅客入住指定旅宿或打滿三劑疫苗，就可一晚折抵1300元，因經費有限，粗估僅有153萬份補助名額，將採用「先住先贏」原則。

▲▼個別旅客可於台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業。（圖／翻攝網頁）

▲「悠遊國旅」專區上線，並開放民眾申請。（圖／翻攝網頁）

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根據台灣旅宿網悠遊國旅Q&A資料顯示，本次振興活動僅適用平日（週日到週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。每房每晚可折800元，每一身分證字號限用一次。

另符合入住星級旅館（一星以上）、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種三劑疫苗，加碼折抵500元。

旅客於入住前或入住當日至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可），旅客入住時須提示身分證或健保卡正本供業者核對是否本人入住。

▲2022石門水庫熱氣球嘉年華,石門水庫福華渡假飯店,石門水庫日出,石門水庫晨曦,國旅,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲7/15起國旅入住合法旅宿最高每晚可折1300元。（圖／記者彭懷玉攝）

如旅客入住符合加碼資格之旅宿業，則由旅宿業者折抵加碼獎助予旅客；如旅客入住未符合加碼資格之旅宿業，如欲獲得加碼折抵，則應於入住前或入住當日至活動專區掃描並上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，方可獲得加碼獎助折抵。

接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或中央流行疫情指揮中心認定之辨別方式為準，如紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通/健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等。

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）※點圖放大

▲▼交通部觀光局公布「悠遊國旅補助方案」。（圖／觀光局提供）

觀光局長張錫聰表示，團遊、自由行補助經費均為20餘億，不過因旅行社還有包含遊覽車業，因此經費略多。若以20億估算自由行補助計畫，每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週觀光局就會在網上公告。

悠遊國旅振興計畫包括三大項目，第一為團體旅遊補助，旅行團15人以上、行程2天1夜以上且例假日低於1天，符合指定條件，每團最多可補3萬元。

第二為自由行住宿優惠，只要在週日到週四期間入住有參與補助計畫的旅宿，每人每晚可補800元，若符合「入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗」等條件之一，就可再加碼500元，共補1300元，目前已有8800家業者參與計畫，且業者家數會持續增加。

第三為主題樂園優惠，旅客在週日到週四至樂園遊玩，門票可打3折，該計畫經費約4億元。

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