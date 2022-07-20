美國會推晶片法案　陸專家：強迫半導體業在中美選邊站

▲美國晶片補助法案在全球半導體業掀起話題。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

規模達520億美元的美國晶片補助法案（CHIPS Act）19日在參議院進行討論，由於法案內擬設置「防火牆」，被認為是針對大陸半導體業而來，引起外界關注。對此，上海社科院國際問題研究所副研究員吳其勝表示，晶片法案違背市場規律，以政府力量強行改變半導體業的國際分工環境，「強迫半導體企業在中國和美國之間選邊站。」

▲華為海思工廠。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，美國國會早在2020年6月就呼籲推出相關法律，刺激半導體製造業在美國的發展。然而，兩年過去了，美國政府承諾的「補助金」卻遲遲未到位。儘管當前「芯片（晶片，下同）法案」貌似再度「起死回生」，但其距離「落地」仍面臨諸多政治、法律阻礙。

吳奇勝分析，美國國內也存在反對推進該法案的聲音，「一些經濟保守派認為，政府不應該過度干預市場，政府的半導體補貼是浪費納稅人的錢。」

據悉，美國國會議員正推動的「晶片法案」是由參議院多數黨（民主黨）領袖、紐約州民主黨參議員等人起草。消息人士稱，法案內容包括向美國半導體公司提供超500億美元的補貼，以及一項為期四年的25%稅收抵免，以鼓勵企業在美國建廠，該稅收抵免估值約為240億美元。

美國《華爾街日報》曾提到，全球持續兩年的晶片短缺導致美國多家汽車廠停產，也使得部分電子產品的價格飆升，因此，拜登政府為提高國內產能而提供補貼的力度增強，數據顯示，美國的晶片製造能力已從1990年佔全球總量的37％下降到12％。

對於美國會提出的晶片法案，大陸外交部發言人趙立堅曾痛批，在當前全球化背景下，美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖、技術脫鈎，「這只會讓其他國家更加警醒，在技術上一味依靠美國行不通，這也將促使各國加快實現科技自主自立自強。」