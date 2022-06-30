銀髮開創事業第二春不嫌晚　勞動部銀髮高齡者創業貸款鬥相挺

▲勞動部銀髮高齡者創業貸款，相挺中高齡者開創事業第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現年63歲黃先生離開職場，前往中國與朋友開設公司，近年來因受新冠肺炎影響，大陸生產停擺以致公司經營受限，無奈下只能黯然收場，回台後他想開立螺帽製造工廠，想要拓展經營時卻苦無資金，經朋友介紹申請勞動部「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，已取得全額200萬元創業貸款準備開創人生事業新版圖。

「再次創業即選擇從最熟悉的螺帽起家」，過往曾於螺帽工廠就業20餘年，從產線學徒逐步晉升至經營主管，深覺螺帽雖小但其應用範圍卻相關廣泛，創業後特別研發具防鬆脫功能的組合式螺帽，不僅可依顧客需求訂製，更於大陸螺帽廠商產能受限之時機，逆勢獲取穩定的訂單來源，卻因設備不足而無法應付訂單數量。

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「感謝勞動部的即時救援，終於可以添購機具」黃先生笑說還好朋友介紹他勞動部「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，除了免保證人、免擔保品，借貸金額最高200萬，前2年還可以免利息，不僅大幅降低週轉資金產生的壓力，更解決目前最迫切的資金缺口，並勉勵懷有創業夢想卻仍在徬徨的民眾，善用政府提供的資源，勇敢邁出創業的腳步。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵中高齡及高齡長者勇敢追逐創業夢，雲嘉南分署將於7至9月份規劃辦理一系列創業課程，分別有創業入門班、創業進階班等7場次，期望透過課程傳遞知能，並輔導有意創業之民眾從頭開始學習，譜出自己的創業藍圖，歡迎有興趣民眾踴躍報名。

劉邦棟補充，為協助中高齡者及婦女順利取得資金開創事業，勞動部提供微型創業鳳凰貸款及利息補貼，其中於110年起更針對失業中高齡者及高齡者的貸款民眾，新增「失業中高齡者及高齡者創業貸款辦法」，將最高借貸金額調升至200萬元，歡迎有創業意願或已創業有資金需求的民眾提出申請，詳情可洽免付費諮詢專線0800-092-957或至微型創業鳳凰官網https://beboss.wda.gov.tw/查詢。