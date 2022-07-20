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七星潭閃愛派對登場！印證疊石傳說　戀愛市集滿足味蕾  

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府即將在今年七夕的前一個週末7月30日，於七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對，結合花蓮在地食材打造的美味料理、職人手作之香氣和山海的大自然味道，透過「香味」讓走訪七星潭的戀人，留下獨特的香味記憶與愛戀回憶，更透過在月牙灣畔攜手疊石、創意甜點盤中疊石，讓愛隨「石」發生，打造七星潭戀人旅遊勝地品牌。

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼擧辦「盤中疊石」石石LUCKY活動印證七星潭的疊石傳說「只要在七星潭疊至七顆石頭，好運就會發生」。

 觀光處長張志翔表示，今年特別舉辦的「香愛七星潭」閃愛派對，除了有精選在地商家組成的「戀愛市集」、來自花蓮當地的好聲音等樂團表演，現場也特別舉辦創意甜點「盤中疊石」的活動，讓戀人們能動手自己疊出七星潭的好運傳說。更有知名霜淇淋品牌「小涼院」進駐，以花蓮在地食材石蓴、滸苔、雨來菇融合，打造「霜霜對對‧海嗨人生」活動當日快閃限定海洋口味。活動時間從7月30日晚間6點至9點，前1000名都能獲得「香愛七星潭」情人包一組，邀請全台各地戀人帶著野餐墊一同在七星潭寫下難忘的浪漫故事。

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
 花蓮縣政府為了讓七星潭之美和其美麗的疊石傳說「只要在七星潭疊至七顆石頭，好運就會發生」更廣為人知，舉辦了「盤中疊石」石石LUCKY活動，讓現場戀人能以仿造七星潭的鵝卵石作成的趣味甜點，在盤中順利疊出七層，象徵著兩人的愛戀也將有好運伴隨。活動於6點開始限量200組，於現場免費報名參加，結束後更能將甜點帶回家。另外，不只甜點疊石，現場也邀請大家參與「海邊攜手疊石創作」考驗彼此默契，只要於活動現場疊石，並在Instagram上分享限時動態並 hashtag「#香愛七星潭」就有機會可得到「花蓮好Ｑ」Ｑ幣100點。

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼結合花蓮在地食材打造的美味料理、透過職人手作讓走訪七星潭的戀人，留下獨特的香味記憶與愛戀回憶。
 
超人氣甜點「小涼院霜淇淋專賣店」今年七夕特別為了相愛七星潭活動，研發「霜霜對對‧海嗨人生」限定海味聖代，於活動當天限量販售。小涼院秉持著「霜淇淋如料理一般」的精神，嚴選食材並加入創意玩心，以花蓮在地雨來菇為概念發想，推出「雨來菇台式熱炒」口味，將海味霜淇淋佐花蓮特產情人的眼淚—雨來菇醬汁，再搭上大蒜橄欖油、法國鹽之花、三種鹹甜海味療癒驚喜交織而成，讓戀人能共嚐屬於海洋、花蓮七星潭和七夕的獨家記憶。現場加碼「七星潭限定版大海」霜淇淋，同聖代的口味並以神秘配方與海味蝦餅，成就一支甜甜鹹鹹記憶度超高的海味霜淇淋，現在就能從KKday預購，不怕錯過（預購網址 https://www.kkday.com/zh-tw/product/131192）。

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
「香愛七星潭」活動重頭戲之一的戀愛市集廣納 25 家在地商家，帶來各式香味集結的風味饗宴與體驗。包含積極參與花蓮為身障、弱勢量身打造工作機會的《安格拉創意廚房》帶來「限定爐烤豬肉」，票選花蓮必吃的美味漢堡《Yo’s漢堡》以花蓮在地剝皮辣椒創作的特色口味漢堡，經營超過 80 年的老店《郭榮市火腿》推出融古法於現代的清爽「薄切/厚切手工火腿三明治」等，讓戀人們吃得有滋味、愛得更到位的限定料理。

▲▼七夕的前一個週末7月30日，花蓮七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
而咖啡甜點控不容錯過的品牌有：旅法甜點的《邊境法式甜點》與《款款烘焙雜貨》聯手帶來的常溫甜點、精選食材與烘焙雜貨的豐富攤位，傳承日本古法「直火」與「一丁燒」的美味鯛魚燒《星野鯛魚燒》，在七星潭即可享受道地日本風味。還有只使用小農食材的《實季 Seedson Coffee》、知名甜點《糖夫人私宅甜點》、《幸醬小焙Bago Girl》、《艾迪生咖啡》、《菓木 Pound Cake》等美味佳餚，一口口串起伴侶間最甜蜜的情味。市集也集結了職人手作與體驗，在花蓮 20 年的《佩蒂宅》手工製作的天然手工皂、《哲學之丘》也將以德日引進的鋼筆為情侶們帶來「測字」體驗。戀愛市集還有更多特色攤位，等著大家親臨現場享受各種感官饗宴。
 
在戀愛市集、「盤中疊石」進行的同時，花蓮在地好聲音「YC Band」、「徐麗婕」、「花囍臨門」樂團和「Nina & John 那就醬」也將輪番上陣，陪伴現場所有戀人，在佳餚香味與海味交織中，有悠遊歌聲與樂聲，讓耳朵也一起浪漫戀愛。

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