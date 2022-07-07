奇美為CIX平台　首家完成碳權交易及抵換之台灣企業

▲奇美實業2022年6月，成為全球碳權交易平台首家完成碳權交易及抵換的台灣企業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為實踐奇美「Clean & Green」的綠色承諾，響應國際碳中和趨勢，繼2021年8月完成全球首次丁二烯碳中和運輸後，奇美實業於2022今年4月加入新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），除率先加入國際碳交易市場的少數台灣公司之一，今年6月成為首家該平台完成碳權交易及抵換的台灣企業。

奇美本次從該平台的項目市場（Project Marketplace）購入總計1萬噸碳權，碳權來源為柬埔寨及祕魯的森林自然保育專案。本次碳權均經過國際減碳標準VCS (Verified Carbon Standard)認證，並達成多項聯合國永續發展目標 SDGs，包含促進當地婦女就業、潔淨水資源與支持生物多樣性等綜效。奇美實業此次購入的碳權，將用於2021~2025年度內部人員日常通勤與商務旅行產生之碳排放抵換，並已於6月27日完成2021年度共計1416公噸之碳排放抵換作業。

奇美長期關注低碳永續議題，願意以全球化的觀點尋求任何有助於達成地球溫室氣體減量的解決方案。即使目前國際上對於企業是否可以透過購買碳權進行碳抵換的行為尚存在爭議，奇美仍希望藉由加入自願性碳權市場，開始為自己的碳排負起責任。未來更將積極尋求與供應商、客戶、金融機構在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續目標，與世界共同邁向淨零碳排。