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她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲原PO穿丁字褲曬衣服，結果哥哥突然出現。（示意圖／記者田暐瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「被哥哥看光光！」一名妹子哀號，最近愛上穿丁字褲，怎料某次她要從洗衣機拿衣服時，哥哥竟然出現在眼前，由於當時整個屁股都露在外面，讓原PO臉上三條線直呼，下半身被哥哥看得一清二楚。對於這尷尬場面，原PO討拍求安慰，結果釣出一票女網友自嘲，「我哥也麻痺了，對自己妹妹根本不會想很多！」

一名女網友在Dcard表示，從小到大都是穿著內褲在家裡四處穿梭，直到最近她才改穿丁字褲，怎料某一天，原PO以為哥哥不在家裡，便一如往常光著下半身去曬衣服，結果下秒崩潰了。

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原PO還原當時尷尬狀況，「因為洗衣機有點高，我等於是踮腳尖，再拿洗衣機裡面的衣服，整個屁股都露在外面」，說時遲那時快，哥哥也來曬衣間拿衣服，「就這樣被看到...」當下整個氣氛凝結。

儘管從小一起長大，但面對自己下半身被看光光，讓原PO感到介意與害羞，「如果是大家會有什麼樣反應？」

文章曝光後，網友傻眼反問，「你說穿內褲在家走來走去，難道在家大家都上空嗎」、「屁股光光了」、「內褲感覺還好，丁字感覺整個屁屁就光了，嗚嗚嗚」。

不過多數人分享親身經歷，自嘲哥哥根本沒把妹妹當女人看，「哥哥通常都沒把妹妹當女性，沒事，下次小心」、「同意哥哥都不會把妹妹當女生的，我有時候只穿內褲（有穿上衣），他看到只會說：妳那什麼鬼，這麼胖還敢露出來」、「假裝自己在海邊，就會釋懷了，畢竟海灘上到處都是穿丁字泳褲的女生」、「我在我家都睡衣上衣+內褲趴趴走，我哥也麻痺了，對自己妹妹根本不會想很多」、「我哥很認真的說過：看到自己老妹真的一點感覺都沒有」、「我哥根本不在乎， 他朋友羨慕有妹妹，他只會說『你有就知道了』...還會叫我練胸防下垂」。

▼過來人曝，親哥看到自己裸身的真實反應。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

無獨有偶，本站報導，日前一名男網友也提到，自己20歲了，偶爾仍會跟妹妹一起洗澡，有時是他先進去洗，妹妹再開門進浴室和他一起洗。對此，男網友坦言，兄妹倆一直很習慣這種生活模式，而且他看到妹妹也沒感覺，怎料女友卻覺得兩人共浴很奇怪，沒辦法接受。

有網友回應，「我（男）覺得很正常啊！我有時候也都是跟我姊一起洗，邊洗邊聊天，可能是血緣關係吧，有排斥效應」、「我（女）也會跟我弟一起洗，我們一個26歲、一個23歲，而且我也有男友，快結婚了」。此外，還有網友認為，如果家人從小就一起洗澡，確實可能無感，也會覺得正常，但拉到社會就不是如此，「一般為避免讓小孩長大後有認知不同，小學三、四年級就會教育要分開，彼此尊重男女的不同，就不會發生你這種事」，另外也要尊重女友想法比較好。

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