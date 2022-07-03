細繩卡私處脫褲聞到那味道…　她曝「再也不穿丁字褲」6點原因

▲丁字褲是部分女性偏愛穿著的內褲款式，但美國一名女部落客表示自己絕不再穿丁字褲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

丁字褲能展現臀部曲線因而深受許多民眾歡迎。然而，美國女性網路雜誌的特約撰稿者兼部落客Gina M. Florio卻表示，自己開始騎腳踏車通勤後，她就決定再也不穿丁字褲，並撰文說明讓她下定決心的6大原因，其中1點是穿丁字褲細繩會持續在肛門附近摩擦「味道很難聞」，甚至讓她嚇到退縮。

一、容易導致陰道、尿道感染

Gina表示，丁字褲的細繩從臀部連接到陰道，細菌、微生物很容易沾在這繩子上，穿著它一整天四處移動時，那些細菌就會轉移到陰道或尿道，讓分泌物平衡紊亂或面臨感染疾病。紐約愛因斯坦醫學院婦產科教授拉賓（Jill M. Rabin）說，結腸中最常見的細菌「大腸桿菌」也可能進入丁字褲，而它也是93%尿道感染的罪魁禍首。

二、摩擦會引起贅皮息肉

穿著多年鋼圈內衣的女性，有時會在胸罩線下發現小小的軟組織突起，這些會堆積在皮膚反覆摩擦之處。史丹佛醫院婦產科醫師戈凡妮（Shieva Ghofrany）表示，現在肛門或外陰部附近也越來越常見，這與丁字褲不斷摩擦有關，雖不是有害組織，但看起來像菜花或是疣可能不太美觀，甚至造成敏感部位不適。

三、穿丁字褲更難自由活動

Gina過去會在瑜珈褲裡穿丁字褲，但在做瑜珈時的每個動作，包含扭轉、彎腰和伸展都會讓跨下不適，甚至疼痛，讓她感到後悔。她當時以為或許是瑜珈的動作太大，她後來改穿棉質丁字褲，但穿著去上飛輪課也覺得非常痛苦。加上緊身褲較不透氣，又會增加丁字褲茲生細菌的機率，於是她放棄了在運動時穿丁字褲，包含慢跑、騎單車等。

四、沒辦法搭配護墊使用

Gina表示自己偏好使用月亮杯，但經前、經後習慣使用護墊，但丁字褲完全無法黏貼護墊或衛生棉，就算有聲稱是可以搭配丁字褲使用的護墊款式，最後仍然會黏在一起。

五、丁字褲穿整天，味道實在很難聞

如果一次穿著丁字褲好幾小時，那就意味著那條褲子在你的肛門摩擦了那麼久。Gina說，「我們都很清楚那個地方聞起來是怎樣，你不能指望一件小褲在那裡放那麼久，結果聞起來有玫瑰香，對吧？」她坦白說，以前有過幾次，脫下丁字褲一聞到味道就嚇到退縮，還看到細繩上有汙漬，雖然這件事幾乎沒人會拿出來討論，但她再也不想面對和處理這種狀況。

六、其他內褲也能很性感

先前Gina認為丁字褲絕對是最性感的內褲，她曾確信沒有什麼比在約會時露出一點褲頭更吸引人的，儘管她不知道對方是否也是這樣想，但隨著年齡增長，穿不穿丁字褲已不再重要，她開始問自己喜歡怎樣的衣服，而不是去迎合別人。她現在認為蕾絲滾邊內褲與連身裝才是最性感的。她認為丁字褲是最糟糕的內褲，雖然不能代表所有女性的立場，但她很高興找到自己想要的。

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