大陸日增本土699例！廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

▲廣西北海方艙醫院開始收治病患。（圖／翻攝自中新網）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸國家衛健委19日通報，新增本土確診病例199例、本土無症狀感染者500例，合計699例。廣西為重災區，新增本土病例134例和無症狀感染者109例。目前，大陸國家衛健委已派專家小組赴廣西指導控制疫情。7月19日凌晨，廣西北海方艙醫院開始收治病患。
據廣西壯族自治區衛生健康委員會官網通報，7月18日0到24時，廣西新增本土確診病例134例（均在北海市，其中海城區91例、銀海區28例、鐵山港區9例、合浦縣6例）。新增無症狀感染者109例（北海市104例，其中海城區57例、銀海區32例、合浦縣14例、鐵山港區1例；防城港東興市2例；南寧市青秀區1例；柳州市柳江區1例；欽州市浦北縣1例）。
7月19日凌晨，廣西北海方艙醫院開始收治病患。當晚收治人數10人。據通報，7月18日0到24時，北海市新增本土確診病例134例，新增本土無症狀感染者104例。
北海市此次疫情始於7月12日，截至7月17日24時，北海市現有本土確診病例68例，無症狀感染者463例。
根據當前疫情形勢，北海市已自16日7時起實行分區管控，並於17日開展第五輪區域全員核酸檢測工作。該市根據風險分級，遵循輕重緩急原則，依次開展集中隔離點、高風險區、中風險區、低風險區的核酸採樣工作，確保應檢盡檢，不漏一人。
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