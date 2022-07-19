大陸日增本土699例！廣西淪重災區　北海市方艙醫院開始收治病患

自疫情爆發以來，戴口罩、洗手成為防疫日常，只是隨著天氣越來越熱，對部分民眾來說，戴口罩的悶熱程度根本是地獄！有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到七月熱到爆，但走在戶外，還是看到很多人口罩不離身，就像是服裝的一部分，忍不住問卦，「七月再熱，我們口罩還是戴緊緊？！」