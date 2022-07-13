「恐龍妹」KTV慶生被警方盯上　眾人找她同框合拍全為一件事

▲彰化縣警局青春專案啟動，於KTV現場邀請唱歌慶生的「恐龍妹」助陣。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

學生族群殷殷期盼的暑假已到來，但青少年常因好奇、追求刺激，易受有心人士誘惑，從事非法行為或聚眾危險駕車等情事；彰化警分局日前針對轄內少年易聚集危險駕車路段、深夜易留連之KTV、撞球館、PUB、夜店、限制級電子遊藝場等營業場所及轄內治安要點處所，執行防制危險駕車、擴大臨檢及保護兒少專案。

分局也會同縣警局少年隊，在9日晚上於轄區民生路知名KTV實施青春專案宣導，巧遇年輕女學生正唱歌慶生，不但用心裝扮恐龍造型，還準備「紙鈔」生日蛋糕，相當吸睛；警方當下邀請超萌恐龍小妹加入宣導行列，也加強宣導暑期青少年自我保護觀念，並藉擴大臨檢淨化轄區治安，讓民眾有更優質的治安與交通環境。

彰化警分局長王國峯及縣警局少年隊副隊長曾進忠表示，暑期除持續執行各項保護兒少勤務措施及加強防處少年偏差行為，也多元化宣導青春專案五大主軸：一、防制少年接觸新興毒品；二、防制少年參與詐欺集團或擔任車手；三、避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布；四、防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博；五、防制少年深夜不留連不當場所。

警方同時呼籲業者及社會大眾共同關心青少年安全問題，並請家長多鼓勵子女在健康防疫之外，多從事正當休閒活動，勿讓少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。