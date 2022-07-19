他獨攀馬崙山失聯6天！最後通話曝　家屬懸賞50萬：哥哥快回家

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一名粘姓男子14日獨自開車，前往台中「谷關七雄」馬崙山登山失聯，今天（19日）已進入第6天。家屬懸賞50萬元尋人，他的妹妹心急如焚說，「希望哥哥趕快回家」。家屬表示，他當天打電話給爸爸，說中午不回家吃飯、不用準備他的，未料就再無音訊。

▼粘男當日揹藍色背包、戴眼鏡、戴口罩、淺色上衣、深色長褲、黑色鞋。（圖／翻攝當事人家屬臉書）



台中市消防局15日清晨4時3分接獲花蓮110轉報，指出一名粘姓男子（42歲），14日由彰化自宅前往谷關登爬馬崙山失聯，請求協助搜尋。搜救人員在馬崙山登山口，發現粘男駕駛的銀色自小客車停在道路旁，撥打手機有通卻無人接聽。

粘男家屬懸賞50萬元尋人，他的妹妹在臉書說，「希望哥哥趕快回家」；而哥哥當日揹藍色背包、戴眼鏡、戴口罩、淺色上衣、深色長褲、黑色鞋。他當日還在Instagram發限時動態，寫道「七雄排二馬崙我來了。」

▲▼粘男車輛停在登山口路旁 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



《東森新聞》報導，粘男是台鐵員工，家屬表示，他的登山經驗相當多、體力好，去過西藏，也爬過玉山；但這次沒人知道他要登馬崙山，是看到他的限動打卡才發現，14日晚上撥打他的手機有通卻無人接聽，15日就打不通。家屬透露，他當天打電話給爸爸，說中午不回家吃飯、不用準備他的。

據其他山友指出，14日上午大約11時10分之前，粘男是當天第4人登頂，但之後完全失去訊息。員警調閱手機基地台，發現粘男手機定位在距離馬崙山登山口4至5公里處，就沒再移動，研判可能在這段山路滑落陡坡，目前持續搜救中。

▼粘男當日還在IG發限時動態，寫道「七雄排二馬崙我來了。」（圖／翻攝當事人家屬臉書）

