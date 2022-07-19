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3年前被陳時中感動到哭…美女醫現吐6字！網轟：原來他2019就跑了

▲▼田知學醫師。（圖／截自粉專）

▲美女醫師田知學。（圖／截自粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

常登上媒體版面的布農族美女急診醫師田知學，近日突然在粉專上PO出2019年時任衛福部長陳時中出席全國原住民健康大會的照片，並有感寫下「快第3個年頭了！因為疫情，原住民健康被遺忘，而也在這被遺忘徹底的當頭發生原鄉疫情確診率登上全台之冠。」並喊話，「新部長、新希望」。網看傻喊，「原來2019之後就跑了…」。

田知學醫師近日在粉專《布農Doc 田知學》分享2019年全國原住民健康大會的合照中，可見穿著白色襯衫的時任衛福部長陳時中比讚合影，一旁就是田知學。她感嘆，「2019也是最後一次召開衛福部原住民健康照護諮詢委員會的時間！每次的會議，雖然沒有實際決策權，但至少可以發言、提出訴求；也知道被採納的機會渺茫，但有被傾聽，就有希望……。」

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田知學表示，快3個年頭了，因為疫情，原住民健康被遺忘，「而也在這被遺忘徹底的當頭發生原鄉疫情確診率登上全台之冠 ，雖然其實也沒有多少人在意。」 雖已經超過10個年頭，但她仍堅持要支持原住民健康法，內心也想相信，真心想一起改善原住民健康不平等的，不只她一位。

她也在文末以hashtag透露，自己有收到選舉邀約，但本身不是從政的料，「#希望用自己小小的公眾力量繼續傳遞正能量，#支持每一位真心想要為台灣為原住民做事的人。」

▲▼田知學。（圖／記者簡仲豪攝）

▲田知學醫師仍堅持要支持原住民健康法。（圖／本報資料照）

對此，媒體人羅友志17日也在《週末大爆卦》提起田知學該篇貼文，並翻出她3年前曾與原住民同台力挺陳時中，甚至被他當時的致詞感動到眼眶泛淚的舊照。羅先強調自己不清楚田知學PO文的真正想法，「我的解讀是，第一個就說『新部長真好啊，多希望你趕快做些作為，因為這3年陳時中答應我們原住民，這個沒有、那個沒有。」

羅友志接著說，陳時中當時承諾要成立原住民相關關懷機構，「3年全部沒做，停滯！真正停滯是衛福部停滯，不是台北市政停滯，是衛福部整個停滯。」多次痛批陳時中棄原住民健康於不顧。

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