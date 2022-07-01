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哈們！日路邊政見宣傳海報驚見「大麻解禁」　網：日本謝和弦

記者周偉承／綜合報導

歌手謝和弦日前透露將選台北市議員，其中一項政見便是推動大麻合法化，他表示，「希望下一代的台灣小孩都能沒有罪惡感的抽大麻、使用大麻。」而這樣的政見不是只有台灣有，日前在日本一處告示牌上出現寫著「大麻解禁」四個大字的海報，原來這是「日本大麻黨」參選人的政見，很快地在網路上引起討論。

日本一位網友日前在路邊告示牌發現一張綠色底色海報，上面寫著「大麻解禁」四個大字，並用大大的大麻葉當背景，有趣的景象讓他馬上拍照上傳推特並表示「真的笑死」，而這張海報其實是日本參議院埼玉選區選舉的政見宣傳之一，參選人的政黨名稱就是「日本大麻黨」，參選人小林宏致力於推動「大麻合法化」，甚至還在所屬政黨的YouTube頻道上傳相關政見動畫，相當用心！

▲政見宣傳只有「大麻解禁」四個字，簡明扼要！

簡潔有力的政見宣傳海報也很快地引起網友們的關注，大家紛紛留言表示，「警察先生，就是這裡」、「喂～警察先生嗎」、「埼玉縣沒問題嗎」、「真假！這不行吧」、「埼玉縣好厲害」、「這想法應該是邊吸大麻邊想出來的吧」、「傳說再次展開」、「好想投他」。相關照片也傳到台灣，讓台灣網友們搞笑表示是「日本阿扣（謝和弦）」！
 

同樣致力於推動「大麻合法化」的歌手謝和弦，日前透露將選台北市議員，準備將戶籍遷到萬華或中正區，除了推動大麻解禁外，他也表示將正視灰色產業的存在，會推動紅燈區落地，設立紅燈區合法列管，謝和弦相信，除了他之外，不會有其他候選人敢提這些政見。

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大麻日本謝和弦選舉政見

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