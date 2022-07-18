料理選手「Future 50 Foods未來食物」挑戰賽　妙用一神物變出豪華料理

▲料理之王選手挑戰未來食物搭配康寶產品入菜PK賽，巧妙運用康寶濃湯快速變化出色香味俱全的美味料理。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

歷經一段為時不短的居家自煮生活之後，後疫情時代越來越多消費者開始重視如何在飲食上兼顧健康及環境永續性，聯合利華旗下品牌「康寶」積極倡導「Future 50 Foods未來食物」並嚴選台灣在地的30種未來食物，鼓勵消費者攝取生活中常見的植物性食材，實踐飲食永續行動。近期料理之王選手挑戰未來食物搭配康寶產品入菜PK賽，巧妙運用康寶濃湯快速變化出色香味俱全的美味料理。

▲康寶將「Future 50 Foods未來食物」的理念推廣至台灣，並考量環境等因素嚴選30種台灣在地未來食物。

康寶嚴選30種台灣在地未來食物 鼓勵植物性飲食

疫情帶來的居家辦公新生活，讓不少外食族紛紛投入自煮行列，康寶順應這股趨勢，將「Future 50 Foods未來食物」的理念推廣至台灣，考量友善在地環境、食材可獲性及民眾飲食習慣等，嚴選出全穀雜糧類、豆類、堅果與種子類及蔬菜類等共30種台灣在地未來食物。

康寶濃湯、調味品料理變化豐富 飲食永續輕鬆走入日常

近期康寶濃湯更出現在料理週記的選手PK賽中，由紹榮、Tina帶領學弟妹敏慧、劉淇發揮創意，結合Future 50 Foods未來食物巧妙做出媲美星級主廚的美味料理，令人驚豔原來隨手可得的康寶濃湯就能助攻烹調美味度，做出豐富料理變化。

▲運用「康寶味噌海帶芽豆腐湯」製作出果藕釀豆腐。

影片中，紹榮和敏慧這一組選擇的「Future 50 Foods未來食物」為富含水溶性纖維及維生素C的台灣在地「蓮藕」，結合「康寶味噌海帶芽豆腐湯」製作出果藕釀豆腐，吃起來不只美味還能養顏美容，而味噌海帶芽豆腐湯包內的高麗菜、紅蘿蔔原物料，來自於友善栽種作物，讓你吃的美味，也吃到安心。

▲運用康寶港式酸辣濃湯製作的酸辣白玉百菇盅。

而Tina及劉淇的「Future 50 Foods未來食物」則選擇了「白蘿蔔」，並運用「康寶港式酸辣濃湯」製作酸辣白玉百菇盅，透過堪稱「煮婦救星」的營養菇類，即使蔬食照樣吃得滿足又健康，選手們將康寶港式酸辣濃湯作為淋醬的運用更是神來一筆之作，徹底顛覆眾人對於酸辣湯的印象。

▲「康寶濃湯」強調成分簡單，使用的蔬菜料來自友善栽種。

這次選手們選用的經典產品「康寶濃湯」強調成分簡單，使用的蔬菜料來自友善栽種。透過PK賽不僅讓選手及民眾更認識未來食物其實與生活息息相關而且隨手可得，Tina也呼籲植物性飲食並非不吃肉，而是多吃植物性食材愛護環境，比如說康寶Future 50 Foods未來食物中推薦的金針菇、蓮藕、青江菜、菠菜、秋葵、番茄等，不僅富含各類營養素，營養價值更高，又不會造成溫室效應，只要發揮創意，善用康寶產品搭配在地好食材，其實「未來食物大挑戰」一點也不難！

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