拒付洗冷氣車馬費遭公審！女房仲出面喊冤：我一個女生被嚇壞了

▲女子拒付車馬費，遭冷氣師傅公審。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

一名冷氣師傅上網爆料，有女客要求到府檢修，卻拒付車馬費，還報警趕人，引起熱烈討論。對此，當事女子也出面喊冤，是因為師傅不肯離開、態度惡劣，「我一個女生被嚇壞了」，所以才報警尋求保護。

本站《冷氣漏水找人檢修拒付車馬費！她報警趕人：這是我私人空間 》報導，有名冷氣師傅到府檢修，事後顧客因為還沒跟房東溝通，無法做決定，請他先離開，又拒絕支付車馬費，讓他氣得讓網友評評理。對此，女子在「爆料公社」澄清，當時她在臉書社團尋找維修冷氣的師傅，黃姓師傅跑來積極接洽，2人相約到現場查看、報價，女子聽對方報出「洗冷氣3,500」、「排水2,500清潔費」以後，感到價格有點高，希望能夠殺價，該名師傅也決定少收500元。

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女子聽完報價後，告知「要跟房東商量」，但打了2通電話沒找到人，沒辦法立即做決定，於是請師傅先離開，聯繫上房東、對方同意後，再來約時間清洗。

▲女子表示，溝通的過程中，對方完全沒提到車馬費的事情。（圖／翻攝「爆料公社」）



女子也對價格感到疑惑，詢問「清洗冷氣跟清洗排水管不是一起的嗎」，為何要收2次費用，師傅則告知「不一樣的工」，所以都要收錢，當下她並沒有答應，只是委婉說明，要先跟屋主溝通。

不過，跟師傅說完目前的狀況，師傅反而以一種壓迫、令人不適的方式，要求女子支付車馬費，讓她感到十分困惑，明明事前沒有提到這筆費用，對方當下的態度又很強勢，「我覺得這個費用不應該是這種方式討要，正常來說要先告知，我就會付的心甘情願。」

▲女子說明，拒絕支付車馬費後，師傅不肯離開、態度惡劣，她被嚇壞了，所以才報警求助。（圖／翻攝「爆料公社」）



女子表示，拒絕支付車馬費後，師傅不肯離場，態度也相當惡劣，「我一個女生被嚇壞了」，於是報警尋求保護，至於該付的費用，她不會逃避或抵賴，但做生意要名標價碼，溝通付款也應該有合理的程序，「我覺得這個費用來的突然我無法接受。」

女子指出，與師傅溝通的過程中，對方完全沒有提到車馬費，現在她需要找工人時，會先提前詢問費用，而非讓對方到場隨意喊價，還擺出一副非給不可的態度，後續也找了其他廠商洗冷氣，「新廠商耐心、細心，全部用好2500。下一次真的會審慎選廠商，自己會小心一點處理事情。」