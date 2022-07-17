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冷氣漏水找人檢修拒付車馬費！她報警趕人：這是我私人空間

▲▼冷氣師傅到府檢修，她拒付車馬費報警趕人。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲女子打電話請師傅到府檢修冷氣，事後不修也不願支付車馬費，還報警趕人。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

一名冷氣師傅指控，他日前接到一件案子，到女顧客家中檢修冷氣滴水的問題，拆裝後對方卻以「房東沒接」為由，決定不修理，甚至還拒付車馬費、報警趕人，讓他相當火大，「打110就有專人來趕人484？」

這名冷氣師傅在「爆料公社」指控，一般夏天是排工最滿的時間，通常到府維修都要安排時間，而按照道理來說，只要有出工，無論後來是否有維修，都要支付車馬費，跟叫鎖匠是一樣的道理。

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不過，冷氣師傅指控，這名女顧客因為滴水問題，要求檢修冷氣，聽完報完價還開口殺價，他同意讓對方殺價，對方又以「房東沒接電話沒辦法做」為由，要求他離開。

▼冷氣師傅到府檢修，她拒付車馬費報警趕人。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼冷氣師傅到府檢修，她拒付車馬費報警趕人。（圖／翻攝「爆料公社」）

冷氣師傅原先認為沒關係，先收車馬費500元，等房東決定要維修，施工費用再扣除這500元。沒想到，女子拒絕支付500元車馬費，甚至還報警處理，結果聽到員警告知「收車馬費很合理」，突然又要求師傅離開她的私人空間，讓師傅相當無奈，「打110就有專人來趕人484？」

網友們看完師傅的案例，感到相當火大，由於女子在某間房仲公司任職，因此留言建議，「給檢修費是基本常識吧！出社會這麼久還不知道」、「約她看房，然後一直浪費她時間跟油錢，要就來互相傷害」、「師傅工，500到府車馬費是合理的，而且還能扣已經很好了」、「可憐，還銷售精英咧～有夠難看！」

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