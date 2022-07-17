披薩有香菜豬血糕不稀奇！繪本打造「披薩多重宇宙」還有樹屋、白宮

▲親子繪本《「什麼都有」的披薩》打破框架，打造披薩多重宇宙。（圖／三民書局提供）

記者林育綾／綜合報導

披薩上有香菜、豬血糕不稀奇，這次還加了洋芋片、冰淇淋甜筒、水煮蛋，甚至擀麵棍、廚師帽、腳踏車、樹屋、白宮都加進去了，最後因為承載太多成為「披薩黑洞」大爆炸！繪本《「什麼都有」的披薩》呈現出親子間不設限的想像力，加上始料未及的劇情，還有大量的「食材」也是彩蛋。

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▲親子繪本《「什麼都有」的披薩》呈現天馬行空的想像力。（圖／三民書局提供）



三民書局近來發行親子繪本《「什麼都有」的披薩》，故事從一位小男孩和他的披薩師傅爸爸展開，小男孩想要一個「什麼都有」的披薩，於是爸爸在披薩上加了起司、蘑菇、臘腸；但小男孩覺得不夠，他想要一個真正「什麼都有」的披薩，因此披薩上又加了洋芋片、冰淇淋甜筒、水煮蛋⋯甚至是擀麵棍、廚師帽、腳踏車、樹屋，還有白宮都加進去了。然而或許是披薩加了太多配料，最後「砰」一聲變成了巨大的披薩黑洞，所有的配料，包含小男孩、爸爸都被吸進去了⋯。

繪本由藝術家凱爾．席爾（Kyle Scheele）撰寫創作，安迪．J. 披薩（Andy J. Pizza）繪製，以色鉛筆、不透明水彩為主，畫出滿滿童趣，大面積塗鴉和飽和色調帶出一波波故事高潮，呈現出天馬行空的想像力。

▲▼「什麼都有的披薩」引導親子一起打破框架，讓孩子發揮不設限的想像力。（圖／三民書局提供）

出版社提到，故事裡親子間的對話，也反映出家長「不設限的引導」，看到小男孩說出他想要一個「什麼都有」的披薩，身為披薩師傅的爸爸不但沒有制止或打壓「怎麼會想要加這種東西在披薩上？」反而率先嘗試加入擀麵棍，當小男孩受到鼓舞，才開始接著倒入各種新奇食材，「家長放手讓孩子自由嘗試的舉動令人印象深刻」。

同時劇情中出現的大量「食材」也是彩蛋之一，有各種奇怪的素材可供讀者在畫面中尋找，尤其聽聞作者只在書中放了一次鳳梨。此外也包含宇宙大爆炸、黑洞⋯等科學概念，除了可作為食育教材外，也能教導孩子簡單認識天文學名詞。閱讀完之後，適合點一份披薩外送，或是做一份適合自己的客製披薩來享用。

▲《「什麼都有」的披薩》由三民書局發行。（圖／三民書局提供）

該書也受到「單親奶爸插畫家」 BLUE流、台客劇場導演林冠廷、五星級名廚孫榮 Kai Son、童書翻譯評論工作者黃筱茵等人推薦，黃筱茵也讚，「這絕對是一本開心的繪本。跟孩子一起讀，你可以笑看他們如何看待這對感情超好的父子的披薩遊戲，可以讓他們說說到底還可以幫這個什麼都有的披薩加什麼配料，也可以聽聽他們在畫面裡找到多少奇妙的細節⋯。」