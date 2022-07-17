快訊／今本土增24196例！新北市4112例最多　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增24,325例COVID-19確定病例，分別為24,196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。本土個案以新北市4112例最多，新增病例破千縣市還有臺中市3,065例、桃園市2,607例、高雄市2,538例、臺北市2,401例、臺南市1,779例、彰化縣1,193例。

指揮中心表示，今日新增之24,196例本土病例，為11,103例男性、13,088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4,112例、臺中市3,065例、桃園市2,607例、高雄市2,538例、臺北市2,401例、臺南市1,779例、彰化縣1,193例、屏東縣771例、苗栗縣654例、宜蘭縣648例、新竹縣634例、雲林縣627例、新竹市604例、南投縣425例、花蓮縣415例、嘉義縣393例、基隆市385例、臺東縣295例、金門縣244例、嘉義市235例、澎湖縣142例以及連江縣29例。。

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指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,227,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,959,301例排除)，其中4,264,788例確診，分別為16,319例境外移入、4,248,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,176例COVID-19死亡病例，其中8,161例本土，個案居住縣市分布為新北市1,859例、臺北市979例、臺中市791例、高雄市745例、桃園市624例、臺南市601例、彰化縣462例、屏東縣335例、雲林縣238例、南投縣228例、基隆市194例、苗栗縣168例、宜蘭縣及嘉義縣各165例、花蓮縣139例、嘉義市130例、新竹縣127例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。