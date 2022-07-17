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盲眼龍婆預言又中了！2022年6大災難　外媒點名：有2件已發生

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲「盲眼龍婆」曾預言2022年會發生6件大事，外媒點名其中2件已經發生了。（圖／翻攝維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖已去世25年，但因生前的預言在死後仍精準命中，像是911事件、伊斯蘭國崛起、英國脫歐等，讓她多年來依舊被信徒奉為最準靈媒。巴巴萬加生前曾預言2022年會發生6件大事，如今外媒報導其中2件乾旱、洪水已經發生。

根據New York Post報導，「盲眼龍婆」預言2022年會發生6件大事，分別為虛擬世界將取代現實生活、西伯利亞會有超級病毒爆發、世界各地的大城市將面臨水資源匱乏、外星人將使用小行星攻擊地球、印度會因為熱浪造成糧食短缺、世界各地將發生地震及海嘯，尤其是澳洲及亞洲部份地區會發生洪水。

報導指出，如今義大利、葡萄牙發生自1950年來最嚴重的乾旱，兩國政府早已經發布限水令，預計實施至9月30日，呼籲民眾盡可能節約用水。澳洲今年3月發生極端暴雨，造成的洪水淹沒各地、數萬人緊急撤離，像是澳洲第3大城布里斯本就因為3天內降下年雨量80%的雨水，導致市區幾乎被洪水淹沒。

巴巴萬加也被稱為「巴爾幹半島的諾斯特拉達姆士」，她12歲時在一場大風暴中離奇失蹤，當家人找到奄奄一息的她時，發現她的眼睛被用泥土覆蓋並封起，後來她聲稱在失蹤時經歷了第一個「幻像」，她相信自己擁有了預測未來的能力，這一切是上帝賜給她的恩典。

巴巴萬加在世時多次預言，直到1996年已經離世，享壽85歲，而她留下的預言被信徒推崇不已，像是她成功預言了911事件、伊斯蘭國崛起、英國脫歐、蘇聯解體、車諾比核災等，然而並非所有重大事件預言都成真，像是俄羅斯總統將被暗殺、2010年至2014年爆發核戰等都未發生。

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