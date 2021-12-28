盲眼龍婆預言2022年：更毒傳染病來襲！　外星人入侵地球擄走人類

▲盲眼龍婆生前對2022的預測悲觀。（圖／翻攝維基百科）

記者張靖榕／綜合報導

保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga），因生前多次神準預言大事件而受到矚目，儘管已逝世25年，但她還沒終止的預言仍吸引關注。她生前預言直到5079年，進入2022年則會有新一波傳染病，接下來甚至要面對水荒和外星人「擄人」的浩劫。

龍婆生前對2022年做出的六大預言，其中一個便是人類在進入2022年後，會遇到另一個來自西伯利亞的新病毒崛起，並將因為氣候變遷的關係迅速蔓延。另外同樣因為氣候變遷關係，水資源短缺會成為全球政治和生存問題，聯合國當前數據顯示到了2025年，全球將有18億人口活在缺水地區，這樣的情況會在2030年擴大至一半人口，而水資源的爭奪也會引發嚴重政治後果，各國政府會因迫切尋求替代方案而發生震盪。

此外，龍婆預言印度還將發生飢荒，氣溫炎熱高達50度，大批過境的蝗蟲將土地上所有農作物啃食殆盡；澳洲與亞洲部分地區還會發生嚴重洪災，地震與海嘯也會漸漸變成常態。

龍婆甚至預言2022年將出現外星人入侵，透過發送一顆小行星來尋找地球上的生命，入侵之後甚至會擄走部分人類，與部分認為和外星人接觸結果會是正向的人所樂觀預期的完全相反。

盲眼龍婆在世時多次預言，但在1996年已經離世，享壽85歲。龍婆的預言在多年傳播下被傳為相當準確，例如她成功預見，2001年發生的911恐攻事件的發生，以及英國脫歐、蘇聯解體和車諾比核災等；然而並非所有重大事件預言都成真，包括俄羅斯總統將遭殺害、2010年至2014年爆發核戰等都未發生。