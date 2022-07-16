首例社區BA.5「接觸者採檢出爐」　母職場同事1人有症狀

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨日公布本土Omicron BA.5社區個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於5月中旬確診並康復，衛生局匡列5名快篩陰性的密切接觸者進行PCR複驗。發言人莊人祥今（16）日公布檢驗結果，5人PCR均為陰性；另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7個同事採檢中。

莊人祥提到，指標個案的7名職場密切接觸者中，1人在6月曾確診，近期出現輕微咳嗽症狀，目前正進行PCR採檢釐清是否為再度感染，或者為先前確診留下的舊症狀。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，該名女性是首例本土社區個案，與父母3人已隔離期滿。而重複感染定義公布後，指揮中心已接獲525例通報，本案亦為首例重複感染BA.5個案。

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▲指揮中心昨日公布首例本土BA.5社區感染個案。（圖／指揮中心提供）

本次因同住家人分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5。目前該名個案及確診家人皆已隔離期滿，已掌握密切接觸者5人，均快篩陰性，衛生局安排PCR採檢。

莊人祥今日下午公布檢驗結果，上述5人PCR均為陰性。另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7個同事採檢中。