　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首例社區BA.5「接觸者採檢出爐」　母職場同事1人有症狀

▲▼7/11中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨日公布本土Omicron BA.5社區個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於5月中旬確診並康復，衛生局匡列5名快篩陰性的密切接觸者進行PCR複驗。發言人莊人祥今（16）日公布檢驗結果，5人PCR均為陰性；另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7個同事採檢中。

莊人祥提到，指標個案的7名職場密切接觸者中，1人在6月曾確診，近期出現輕微咳嗽症狀，目前正進行PCR採檢釐清是否為再度感染，或者為先前確診留下的舊症狀。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，該名女性是首例本土社區個案，與父母3人已隔離期滿。而重複感染定義公布後，指揮中心已接獲525例通報，本案亦為首例重複感染BA.5個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心7/15公布首例本土BA.5社區感染個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心昨日公布首例本土BA.5社區感染個案。（圖／指揮中心提供）

本次因同住家人分別於7月3日、7月5日確診，個案亦於7月5日出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性，並至醫院進行PCR採檢，後續定序結果為 Omicron BA.5。目前該名個案及確診家人皆已隔離期滿，已掌握密切接觸者5人，均快篩陰性，衛生局安排PCR採檢。

莊人祥今日下午公布檢驗結果，上述5人PCR均為陰性。另外，該起群聚的指標案為個案母親，衛生局匡列職場7個同事採檢中。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
拜登才剛走！以色列遭飛彈攻擊　高空攔截畫面曝光
獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館「色情按摩被查」5度改名
4死血案招魂！15次才3聖筊　家屬問李鴻淵「害怕死刑嗎？」
年輕姊弟被煙火炸死！　法國國慶驚悚畫面曝光
金馬影后現身《營業中》！　爆楊銘威私下：就是大少爺
李鴻淵出門殺人！住家附近突有狀況　鄰居曝「李妻當天反應」
快訊／台南廟會大亂鬥！　兩派人馬互毆爆槍響

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　「7／18起衝國道14天」

管中閔、蘇慧貞辭文大董事　補選結果出爐「這兩人」接任

基隆+400！全市專責病房收治44人　林右昌：空床率62.1%

首例社區BA.5「接觸者採檢出爐」　母職場同事1人有症狀

快訊／北投大停電！　居民嚇壞：冷氣突然沒了

畢業神曲「風箏」10年！高中生合體重唱回憶殺　驚見鳳梨鼠薯弟弟

男友一半薪水都給媽！她準備登記「被當犯人審問」　網驚：不能嫁

全球14機構組成「永續劇場聯盟」　兩廳院成亞洲唯一結盟劇院

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　「7／18起衝國道14天」

管中閔、蘇慧貞辭文大董事　補選結果出爐「這兩人」接任

基隆+400！全市專責病房收治44人　林右昌：空床率62.1%

首例社區BA.5「接觸者採檢出爐」　母職場同事1人有症狀

快訊／北投大停電！　居民嚇壞：冷氣突然沒了

畢業神曲「風箏」10年！高中生合體重唱回憶殺　驚見鳳梨鼠薯弟弟

男友一半薪水都給媽！她準備登記「被當犯人審問」　網驚：不能嫁

全球14機構組成「永續劇場聯盟」　兩廳院成亞洲唯一結盟劇院

號召白牌機車衝國道爭路權！高公局疾呼「珍惜生命」　違規罰6千

綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

獨／新冠確診康復會早洩！解尿困難更痛苦　醫師：抽插3周才改善

曾沛慈罕見曝大尺度！　公開「細肩帶＋胸前挖空」驚人性感照

拜登才剛走！以色列遭2飛彈攻擊　「鐵穹系統」高空攔截畫面曝光

獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館5度改名...曾被查獲色情按摩

將來銀行客戶數衝破10萬！　攜3產業領頭羊推生態圈

李鴻淵冷血槍殺4人！李家門口突現警車　家人全身包緊緊快閃離開

高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安

她月入60K買房只願付2台冷氣錢　準新郎求問：該共同持有嗎？

正妹親示範聽指令領零食 聰明黃汪秒懂伸手照做！

生活熱門新聞

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

珍藏多年公仔被妻拿去送人　他翻臉買一袋回家

她煮大餐幫男友慶生！被媽寶行徑氣到分手

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

「來超商寄100包裹」後面一排人苦等！畫面戰翻

館長曝文件打臉焦糖　大罵三劑令

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

守台灣2年！護理師收「防疫獎金」金額曝　眾傻眼

雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

吊掛33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

當鋪老闆開25K徵人　工作內容曝光…網搶破頭

今增72死！40多歲女確診當天就死亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

更多

最夯影音

更多
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面