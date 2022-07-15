首見BA.5重複感染　羅一鈞揭國外研究：確診3個月內有近8成保護力

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布首例社區本土BA.5個案，為北部20多歲女性，接種過3劑疫苗，過去半年沒有出國史，5月中旬確診後又於7月重複感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，國外最新研究顯示，感染過BA.1、BA.2，與未確診者相比，在3個月內能降低76~79%感染風險，呼籲民眾盡快接種疫苗，以獲得最佳保護力。

指揮中心表示，該名女性是首例本土社區個案，與父母3人已隔離期滿，高度懷疑是家庭群聚，目前已掌握密切接觸者5人，初步快篩都是陰性，後續已由衛生局安排PCR檢驗。目前本土BA.5累計5例，其餘都有接機接觸史。而重複感染定義公布後，指揮中心已接獲525例通報，本案亦為首例重複感染BA.5個案。

面對媒體詢問該女兩次感染的是否為不同病毒株？羅一鈞回應，3個月前流行的是BA.2.3.7，當時也沒有本土或境外驗出BA.5，不可能有第二次感染。

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而該女與同住家人都是在非常近的時間點確診，其中一名家人7/1發燒頭痛症狀，亦有工作、社區接觸史，有請衛生局針對職場做症狀與快篩監測，初步了解沒有人先前確診過，如果有的話會進行快篩採檢，也無法就現有疫調判斷是否有外擴情形。

羅一鈞另提到，國外最新研究也顯示，感染過BA.1、BA.2，與未確診者相比，在3個月內能降低76~79%感染風險。當BA.5發展成社區流行時，沒感染過的人、長者、孩童需要特別留意，前者是因為感染機率較高，後者是因為發展成腦炎或重症機率高，加上疫苗覆蓋率相對低，幼兒第二劑也才剛開始施打，呼籲民眾快點把疫苗打滿，符合第四劑資格者也要盡快施打，以獲得最佳保護力。