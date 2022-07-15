「超兇制服妹」當街烹食大白鯊！起底是百萬級網紅　遭檢舉完蛋了

▲提子喜歡穿制服拍片。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體14日瘋傳，一叫做「提子」的美食網紅拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的影片。有科普博主反映，這條鯊魚竟是國際瀕危野生動物噬人鯊（大白鯊），相當於大陸國家二級保育動物。14日晚，涉事網紅「提子」表示，影片中的鯊魚是「尖齒鯊」，「我是通過正規渠道的，我們這邊也在找律師了，都是那些人亂說。」

據《紅星新聞》報導，網傳影片中，該網紅在一店鋪門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。之後，該網紅和其他人將這條「鯊魚」運到鄉下，對「鯊魚」進行了分割，用來水煮和燒烤。畫面裡，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

據媒體報導，中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠稱，影片中的鯊魚為噬人鯊，也稱大白鯊，是國家二級保護動物。依照法律，捕撈後不管死活都需要拋棄入海，上岸、銷售、購買都違法，並且噬人鯊沒有人工養殖。

「提子」在某短影片平台擁有100多萬粉絲，主要發布用海鮮製作美食的影片。不過，網友反映的這條「鯊魚影片」，目前已經看不到了。

14日晚，提子回應，影片裡的「鯊魚」並非噬人鯊，也不是瀕危動物，而是「尖齒鯊」，「我是通過正規渠道的，我們這邊也在找律師了。都是那些人亂說。」該網紅表示，這些人是在誹謗，目前還沒有警方聯繫她。

▲百萬網紅疑烹食大白鯊遭舉報。（圖／翻攝自紅星新聞）

翻閱「提子」以往拍攝的影片發現，她曾在四川南充的海鮮市場有過購物。7月14日晚，某海鮮市場的一名管理人員表示，這名網紅曾到海鮮市場買過海鮮。該管理人員表示，該網紅有時會自己開車帶上海鮮過來，然後在市場內進行拍攝。不過，他對這名網紅的情況了解並不多。

在看過網傳影片後，他表示影片裡的「鯊魚」像凍貨，而他們市場並沒有鯊魚售賣。

隨後，上述市場管理人員在聯繫市場裡一些商販後，再次反饋情況稱，經常會有一些網紅到市場裡來拍影片，大多數時候都是自己帶的凍貨過來，然後泡在水裡，偶爾也會在市場裡購買一些常見的海鮮。

該管理人員還表示，市場裡賣的都是很常見的海鮮，「我也問了我們市場裡的商家，沒得鯊魚，他們也說鯊魚哪個敢賣？」